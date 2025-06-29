Трансферна сага Забарного завершилась: відомо, у якому клубі гратиме українець

Ілля Забарний своєю грою привернув увагу чималої кількості топових клубів. Європейські гранди спалахнули у боротьбі за українського захисника Борнмута.

Серед претендентів на Іллю Забарного були такі клуби, як Ліверпуль, Челсі, Ньюкасл та ПСЖ. Стало відомо, чи залишить українець Борнмут влітку цього року, повідомляє 24 канал із посиланням на Foot01.com.

Читайте також Гранд АПЛ зробив пропозицію Борнмуту щодо трансферу Забарного: відома відповідь

Де продовжить кар'єру Забарний

ПСЖ до останнього залишався головним претендентом на Іллю Забарного. Парижани за короткий термін надіслали декілька пропозицій Борнмуту стосовно трансферу українського захисника.

Перемовини між ПСЖ та Борнмутом щодо переходу Іллі Забарного у це трансферне вікно розпочались з 50 мільйонів євро. Остання пропозиція французького клубу склала 70 мільйонів євро.

Повідомляють, що "вишні" погодились на пропозицію парижан. Зовсім скоро сторони офіційно оголосять про трансфер Забарного, а лідер збірної України приєднається до нової команди у США.

До слова. ПСЖ виступає на Клубному чемпіонаті світу-2025 у США. Парижани пробились у 1/8 фіналу турніру, де зіграють проти Інтер Маямі 29 червня о 19:00 за київським часом.

Раніше повідомляли, що Ілля Забарний увійшов у топ-10 гравців АПЛ за важливим показником. Український захисник потрапив у солідну компанію.