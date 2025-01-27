Челсі провів найдорожчий трансфер в історії жіночого футболу
- Наомі Гірма перейшла в Челсі з Сан-Дієго за рекордну суму 1,1 мільйона доларів, що стало найдорожчим трансфером в історії жіночого футболу.
- Контракт із захисницею збірної США розрахований до 30 червня 2029 року.
- Попередній рекорд належав Рейчел Кунданаджі, чий трансфер у 2024 році коштував 862 тисячі доларів.
У неділю, 26 січня, відбулася знакова подія у жіночому футболі. Склад Челсі поповнила Наомі Гірма.
Футболістка перейшла в лондонський клуб з американського Сан-Дієго. Контракт із захисницею збірної США розрахований до 30 червня 2029 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Челсі.
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Рекордна угода
За інформацією Sky Sports, трансфер обійшовся Челсі в 1,1 мільйона доларів. Ця сума є рекордною в історії жіночого футболу.
До цього жоден перехід не перетинав позначку в один мільйон доларів. Попередній рекорд належав Рейчел Кунданаджі, яка у 2024 році перейшла з Реала до американського Бей за 862 тисячі доларів.
Презентація Наомі Гірми гравчинею Челсі: дивіться відео
Найдорожчі трансфери в історії жіночого футболу: топ-5
- Наомі Гірма (з Сан-Дієго в Челсі, 2025 рік) – 1.1 мільйон доларів
- Рейчел Кунданаджі (з Реала в Бей, 2024 рік) – 805 тисяч
- Барбра Банда (з Шанхай Шенджі в Орландо, 2024 рік) – 740 тисяч
- Майра Рамірес (з Леванте в Челсі, 2024 рік) – 544 тисячі
- Кейра Велш (з Манчестер Сіті в Барселону, 2022 рік) – 470 тисяч
До слова. Найдорожчим трансфером в історії футболу є перехід Неймара з іспанської Барселони в ПСЖ. Він обійшовся чинному чемпіону Франції у 222 мільйони євро влітку 2017 року.
Зазначимо, що Наомі Гірма виступала за Сан-Дієго з 2022 року. У складі "Вейвз" вона стала чемпіонкою регулярного чемпіонату МЛС-2023, а також виграла Кубок МЛС-2024. Зі збірною США вона тріумфувала на Олімпіаді-2024.