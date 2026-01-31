Укр Рус
31 січня, 13:48
Зінченко перейшов у Аякс: з'явилися деталі трансферу футболіста – ЗМІ

Єгор Торяник
Основні тези
  • Олександр Зінченко перейшов з Арсеналу в Аякс, завершивши медичний огляд та формальні процедури.
  • Сума трансферу становить 1,5 мільйона євро, і Аякс незабаром офіційно оголосить про підписання.

Олександр Зінченко зовсім скоро змінить клубну прописку. Український футболіст покине Арсенал і приєднається до Аякса.

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив про перехід Зінченка в амстердамський клуб. Окрім того, він поділився деталями трансферу футболіста збірної Україні.

Що відомо про перехід Зінченка в Аякс?

За наявною інформацією, український захисник пройшов медичний огляд і завершив усі формальні процедури для переходу в Аякс. Після обстеження сторони узгодили усі деталі угоди, а сам футболіст поставив підпис під контрактом з нідерландцями.

Також Арсенал підтвердив трансфер Зінченка до амстердамців. "Каноніри" підписали усі потрібні документи для переходу українця в Аякс.

Сума угоди становить 1,5 мільйона євро. Очікується, що вже найближчими годинами амстердамський клуб офіційно оголосить про підписання футболіста збірної України.

Як склалася кар'єра Зінченка в Англії?

  • За даними Transfermarkt, у 2016 році Зінченко перейшов з Уфи до Манчестер Сіті. "Містяни" одразу відправили в оренду у ПСВ, але зрештою він став гравцем основного складу манкуніанців.

  • У 2022 році український футболіст перейшов до Арсенала. "Каноніри" заплатили за нього 35 мільйонів євро.

  • На початку сезону 2025/2026 він приєднався на правах оренди до Ноттінгем Форест. Проте "лісники" вирішили достроково розірвати угоду, розраховану до кінця поточної кампанії.