Зінченко перейшов у Аякс: з'явилися деталі трансферу футболіста – ЗМІ

Олександр Зінченко зовсім скоро змінить клубну прописку. Український футболіст покине Арсенал і приєднається до Аякса.

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив про перехід Зінченка в амстердамський клуб. Окрім того, він поділився деталями трансферу футболіста збірної Україні.

Читайте також Інсайдер назвав суму, яку Жирона пропонувала Динамо за трансфер Шапаренка

Що відомо про перехід Зінченка в Аякс?

За наявною інформацією, український захисник пройшов медичний огляд і завершив усі формальні процедури для переходу в Аякс. Після обстеження сторони узгодили усі деталі угоди, а сам футболіст поставив підпис під контрактом з нідерландцями.

Також Арсенал підтвердив трансфер Зінченка до амстердамців. "Каноніри" підписали усі потрібні документи для переходу українця в Аякс.

Сума угоди становить 1,5 мільйона євро. Очікується, що вже найближчими годинами амстердамський клуб офіційно оголосить про підписання футболіста збірної України.

Як склалася кар'єра Зінченка в Англії?