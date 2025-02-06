Указ підписано: Трамп заборонив трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях

Президент США Дональд Трамп дотримав своє слово щодо трансгендерів, які виступають на змаганнях серед жінок. 47-й очільник Штатів підписав відповідний указ про заборону їх участі серед жінок.

Цей указ під назвою "Не пускати чоловіків у жіночий спорт" розв'язує руки федеральним органам, які можуть суворо карати трансгендерів-порушників, котрі намагатимуться усіма можливими шляхами брати участь на жіночих змаганнях, пише 24 Канал із посиланням на Associated Press.

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Трамп проти трансгендерів

Міністерство юстиції та Міністерство освіти тепер матимуть широкі повноваження для забезпечення дотримання правил навіть у навчальних закладах, які перебувають на федеральному фінансуванні.

Саме ця заборона щодо трансгендерів у жіночому спорті була у списку перших рішень Дональда Трампа після його приходу до керма США. Відзначимо, що 20 січня 2025-го року відбулась інавгурація Дональда Трампа, яку відвідало чимало представників світу спорту.

З цим указом війна проти жіночого спорту закінчена,

– заявив Трамп.

47-й президент США вже давно виступає проти трансгендерів на жіночих змаганнях.

Нагадаємо, що Трамп негативно висловлювався у бік олімпійської чемпіонки Парижа-2024 із боксу Іман Хеліф. Алжирську боксерку звинуватили у тому, що вона є трансгендером. Після завершення Олімпіади Хеліф навіть подала позов проти Трампа, Ілона Маска та інших своїх хейтерів.