Чи відновиться Конопля до матчів збірної України: результати обстеження травмованого футболіста

Захисник німецької Боруссії (Менхенгладбах) Юхим Конопля не пропустить надто довгий період. Результати обстеження 26-річного спортсмена дали обнадійливий результат.

У Німеччині стало відомо про характер та важкість травми українського флангового захисника Юхима Коноплі. Інсайдом про результат медичного обстеження українця поділився журналіст Sky Sport Марлон Ірлбахер.

Скільки часу буде відсутнім Конопля

У суботу, його Боруссія зіграла товариський поєдинок проти клубу Рот-Вайсс з міста Ессен. Уже на 10-й хвилині українець потрапив у моторошний епізод, який вибив його з гри.

Момент травми Юхима Конопплі: дивіться відео

За інформацією джерела, зі здоров’ям українця не сталось глобальної біди. Він пошкодив внутрішню зв’язку коліна, що виб’є його з участі у матчах на кілька тижнів.

У цей період футболіст тренуватиметься за індивідуальною програмою.

Вплив травми на участь в офіційних поєдинках

Очікується, що для футболіста це не створить проблем щодо участі в іграх німецької Бундесліги, яка розпочнеться 28 серпня.

Це теж не вплине на імовірну гру Юхима за збірну України у рамках нового сезону Ліги націй. Нагадаємо, що на початку жовтня команда Андреа Мальдери проведе два номінально домашні матчі у словацькій Трнаві.