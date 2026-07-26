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Sport News 24 Футбол Чи відновиться Конопля до матчів збірної України: результати обстеження травмованого футболіста
26 липня, 21:51
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Чи відновиться Конопля до матчів збірної України: результати обстеження травмованого футболіста

Олександр Щербатих

Захисник німецької Боруссії (Менхенгладбах) Юхим Конопля не пропустить надто довгий період. Результати обстеження 26-річного спортсмена дали обнадійливий результат.

У Німеччині стало відомо про характер та важкість травми українського флангового захисника Юхима Коноплі. Інсайдом про результат медичного обстеження українця поділився журналіст Sky Sport Марлон Ірлбахер

Скільки часу буде відсутнім Конопля 

У суботу, його Боруссія зіграла товариський поєдинок проти клубу Рот-Вайсс з міста Ессен. Уже на 10-й хвилині українець потрапив у моторошний епізод, який вибив його з гри. 

Момент травми Юхима Конопплі: дивіться відео

За інформацією джерела, зі здоров’ям українця не сталось глобальної біди. Він пошкодив внутрішню зв’язку коліна, що виб’є його з участі у матчах на кілька тижнів. 

У цей період футболіст тренуватиметься за індивідуальною програмою. 

Вплив травми на участь в офіційних поєдинках 

Очікується, що для футболіста це не створить проблем щодо участі в іграх німецької Бундесліги, яка розпочнеться 28 серпня. 

Це теж не вплине на імовірну гру Юхима за збірну України у рамках нового сезону Ліги націй. Нагадаємо, що на початку жовтня команда Андреа Мальдери проведе два номінально домашні матчі у словацькій Трнаві.

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