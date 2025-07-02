Новому тренеру російського ЦСКА загрожує тюремне ув'язнення в Швейцарії

Швейцарський фахівець Фабіо Челестіні спокусився на криваві російські гроші та очолив московський ЦСКА. Тепер у екстренера Базеля можуть виникнути великі проблеми на батьківщині.

Фабіо Челестіні потрапив у великий скандал через рішення очолити російський ЦСКА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Blick.

Читайте також Тимощук після масованих обстрілів України видав зашкварну заяву про "хорошу атмосферу" в Росії

За що Челестіні може потрапити у в'язницю

Спонсором московського ЦСКА є банк ВЕБ. Він перебуває під санкціями Європейського союзу. Цей банк фінансує війну в Україні, зокрема інвестує капітал у військово-промислове виробництво.

Іншими словами, за гроші спонсора ЦСКА виробляються ракети, дрони, танки, які вбивають українців. Ба більше, керівник цього банку призначається особисто диктатором Путіним.

Згідно з контрактом Челестіні отримуватиме зарплату від головного спонсора "коней". У такому випадку він підпадає під дію законодавства Швейцарії та Іспанії.

Тренеру загрожує від 5 до 6 років, якщо він повернеться в Європу та зробить переказ грошей на рахунки в швейцарському або іспанському банку. Тож тепер Челестіні краще не висовувати носа з Росії.

Зазначимо, що у Швейцарії не зрозуміли вчинку тренера, який поїхав працювати у країну-агресорку. У своїх інтерв'ю Челестіні повторює мантру про "спорт поза політикою".

Нагадаємо, що швейцарський Сьон погодився поїхати до Росії на матч проти Зеніту. Футбольні організації ФІФА та УЄФА мовчки схвалили проведення цього ганебного матчу.