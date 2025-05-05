"Мені потрібні зміни": лідер Ліверпуля оголосив про відхід з клубу, в якому провів 20 років

Навколо Трента Александер-Арнольда тривалий час ходили різні чутки щодо майбутнього продовження кар'єри. Англійський правий захисник нарешті поставив крапку в цьому питанні.

На відміну від Мохаммеда Салаха та Вірджила ван Дейка, він не буде продовжувати контракт з "червоними". Футболіст офіційно оголосив про свій відхід з рідного клубу, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Ліверпуля.

Читайте також Колишній гравець Шахтаря став рекордсменом АПЛ, перевершивши досягнення зірки МЮ

Готовий прийняти новий виклик

Вихованець мерсисайдців виступив зі зверненням до фанатів, у якому прокоментував своє рішення. Він заявив, що воно далося йому не просто, але настав час попрощатися:

Я був тут 20 років, насолоджувався кожною хвилиною, здійснив усі свої мрії, досягнув усього, про що коли-небудь мріяв. Віддаючись всьому цьому день у день протягом 20 років, я дійшов до того моменту, коли відчув, що мені потрібні зміни, новий виклик для мене як для гравця та як для людини. І я думаю, що зараз саме той час, коли я можу це зробити.

Також англієць подякував усім фанатам і представникам Ліверпуля, висловивши сподівання, що його рішення не заважатиме клубу до кінця сезону.

"Я багато чого хотів би сказати. Головне – величезне дякую. Ви, хлопці, були зі мною від самого початку, ви підтримували мене, були поруч. Я відчував підтримку, любов, все, що ви робили, ніколи не залишалося непоміченим для мене, я любив кожну хвилину. Сподіваюся, ви відчували, що я відповідав вам взаємністю, і що я віддав клубу все, що міг.

Я просто сподіваюся, що ми зможемо продовжити вигравати ігри, і шум навколо мого рішення не затьмарить того факту, що ми досягли в цьому сезоні. Це був дивовижний сезон. Було чудово бути його частиною, і я просто сподіваюся, що всі зможуть не зациклюватися на цій новині занадто довго та зможуть відсвяткувати те, що зробили решта хлопців", – сказав Александер-Арнольд.

Довідка. У складі першої команди Ліверпуля Александер-Арнольд провів 352 матчі, у яких забив 23 голи та віддав 92 асисти. Він виграв з клубом дев'ять трофеїв.

Зазначимо, що офіційно ще невідомо, де продовжить кар'єру англійський футболіст. За інсайдерською інформацією Фабріціо Романо, він домовився про перехід у мадридський Реал на правах вільного агента, з яким підпише контракт на 5 років.