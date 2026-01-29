"Це ганебно": Мбаппе відреагував на гол Трубіна у ворота Реала

Нападник Кіліан Мбаппе, автор двох голів мадридського Реала у матчі в Лісабоні, жорстко розкритикував гру своєї команди після поразки. А також прокоментував пропущений м'яч від воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна.

Кіліан Мбаппе поспілкувався з пресою після поразки Реала. Слова французького нападника цитує видання AS.

Як Мбаппе прокоментував гол Трубіна?

Після поразки Реала в Лізі чемпіонів Кіліан Мбаппе різко висловився щодо гри своєї команди. Французький нападник назвав матч ненормальним і підкреслив, що четвертий пропущений гол від воротаря Бенфіки є справжньою ганьбою.

За його словами, команда допустила занадто багато помилок – не вистачало агресії, концентрації та якості гри, а в Лізі чемпіонів дрібниць не буває.

Цей останній м’яч нічого не змінює з точки зору результату, але для нас це виглядає ганебно. Пропускати від голкіпера – боляче,

– додав Мбаппе.

Він також зазначив, що попри сьогоднішній провал команда ще не вибула з боротьби, а в чемпіонаті справи йдуть добре, і з підтримкою "Бернабеу" Реал зможе повернутися сильнішим.

Що треба знати про матч Бенфіка – Реал?

Трубін забив у ворота Реала на 90+8-й хвилині після навісу Фредріка Еурснеса зі штрафного, встановивши остаточний рахунок – 4:2 на користь Бенфіки.

Цей гол став вирішальним у боротьбі за плей-оф, адже лісабонці з дев’ятьма очками випередили Марсель за додатковими показниками та посіли 24-те, останнє прохідне місце, за даними турнірної таблиці на сайті УЄФА.

Для Трубіна це був перший гол у кар'єрі та перший м'яч, забитий українським воротарем в історії Ліги чемпіонів.

Як Анатолій Трубін забив гол: дивиться відео