"Це ганебно": Мбаппе відреагував на гол Трубіна у ворота Реала
- Кіліан Мбаппе жорстко розкритикував гру Реала після поразки від Бенфіки, назвавши четвертий гол від воротаря Трубіна ганьбою.
- Гол Трубіна на 90+8-й хвилині став вирішальним для Бенфіки, забезпечивши їм місце в плей-оф Ліги чемпіонів.
Нападник Кіліан Мбаппе, автор двох голів мадридського Реала у матчі в Лісабоні, жорстко розкритикував гру своєї команди після поразки. А також прокоментував пропущений м'яч від воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна.
Кіліан Мбаппе поспілкувався з пресою після поразки Реала. Слова французького нападника цитує видання AS.
Як Мбаппе прокоментував гол Трубіна?
Після поразки Реала в Лізі чемпіонів Кіліан Мбаппе різко висловився щодо гри своєї команди. Французький нападник назвав матч ненормальним і підкреслив, що четвертий пропущений гол від воротаря Бенфіки є справжньою ганьбою.
За його словами, команда допустила занадто багато помилок – не вистачало агресії, концентрації та якості гри, а в Лізі чемпіонів дрібниць не буває.
Цей останній м’яч нічого не змінює з точки зору результату, але для нас це виглядає ганебно. Пропускати від голкіпера – боляче,
– додав Мбаппе.
Він також зазначив, що попри сьогоднішній провал команда ще не вибула з боротьби, а в чемпіонаті справи йдуть добре, і з підтримкою "Бернабеу" Реал зможе повернутися сильнішим.
Що треба знати про матч Бенфіка – Реал?
Трубін забив у ворота Реала на 90+8-й хвилині після навісу Фредріка Еурснеса зі штрафного, встановивши остаточний рахунок – 4:2 на користь Бенфіки.
Цей гол став вирішальним у боротьбі за плей-оф, адже лісабонці з дев’ятьма очками випередили Марсель за додатковими показниками та посіли 24-те, останнє прохідне місце, за даними турнірної таблиці на сайті УЄФА.
Для Трубіна це був перший гол у кар'єрі та перший м'яч, забитий українським воротарем в історії Ліги чемпіонів.
Як Анатолій Трубін забив гол: дивиться відео