Головним героєм зустрічі став воротар "орлів" Анатолій Трубін, який вивів свою команду в раунд плей-оф, забивши гол на останніх секундах поєдинку. Після гри українець поділився емоціями від свого взяття воріт, інформує A Bola.

Що сказав Трубін про свій гол?

Його команда перемагала з рахунком 3:2, проте цього було недостатньо. На той момент уже всі інші матчі було завершено й португальцям потрібна була перемога з різницею у два м'ячі.

Їх останнім шансом став штрафний удар. Анатолій пригадав, як усе сталось і що він відчув після свого удару головою, який без перебільшення став історичним.

Я побачив, що всі кажуть мені піднятися, тож пішов у штрафний майданчик і не знаю... Не знаю, що сказати. Божевільний момент. Був схожий момент проти Порту, я був близько. Тепер я це зробив. Не знаю, що сказати. Я не звик забивати. Мені 24 роки, і це вперше. Неймовірно,

– сказав Трубін.

Гол Трубіна у ворота Реала: дивіться відео

Зазначимо, що український воротар увійшов в історію Ліги чемпіонів. Він став лише п'ятим воротарем, якому вдалося відзначитися забитим м'ячем у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

До цього подібне вдавалося лише Гансу-Йоргу Бутту (3 голи), Вінсенту Еньєамі (1 гол), Івану Проведелю (1 гол) і Сінану Болату (1 гол). Тільки останні двоє забивали гол із гри, проте нікому раніше не вдавалося завдяки цьому виводити свою команду у плей-оф турніру.

Що відомо про кар'єру Трубіна?