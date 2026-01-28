Журналіст та інсайдер Саша Тавольєрі повідомив, що над підписанням футболіста збірної України працює клуб із Франції. Окрім того, він розповів про деталі можливої угоди.

Хто планує підписати Яремчука?

Наразі відомо, що Роман Яремчук може опинитися у Ліоні. За даними джерела, між клубами тривають просунуті перемовини щодо трансферу українського нападника, а саме йдеться про платну оренду футболіста з опцією викупу.

Щодо фінансових умов, то вони ще не визначені. За наявною інформацією, сторони планують дійти домовленості щодо переходу футболіста збірної України до 28 січня перед фінальними матчами основного етапу Ліги чемпіонів.

Головний тренер Паулу Фонсека вже ухвалив рішення щодо місця Яремчука у команді. Він планує по'єднати українського форварда разом із Ендріком, якого французький клуб орендував у Реала.

Що відомо про кар'єру Яремчука в Олімпіакосі?