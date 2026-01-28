Журналист и инсайдер Саша Тавольери сообщил, что над подписанием футболиста сборной Украины работает клуб из Франции. Кроме того, он рассказал о деталях возможной сделки.

Кто планирует подписать Яремчука?

Известно, что Роман Яремчук может оказаться в Лионе. По данным источника, между клубами продолжаются продвинутые переговоры по трансферу украинского нападающего, а именно речь идет о платной аренде футболиста с опцией выкупа.

Относительно финансовых условий, то они еще не определены. По имеющейся информации, стороны планируют прийти к договоренности о переходе футболиста сборной Украины до 28 января перед финальными матчами основного этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер Паулу Фонсека уже принял решение о месте Яремчука в команде. Он планирует соединить украинского форварда вместе с Эндриком, которого французский клуб арендовал у Реала.

Что известно о карьере Яремчука в Олимпиакосе?