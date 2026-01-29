"Трубін! Що це було?": реакція футбольних зірок на диво-гол голкіпера Бенфіки Реалу

За останніми секундами протистояння Бенфіки та Реала у Лізі чемпіонів, здавалося, спостерігав увесь світ. Тож гол Анатолія Трубіна у ворота мадридців викликав шалені емоції у колишніх футболістів, які нині є експертами на телебаченні чи функціонерами.

У захваті від дій українця залишилися зірки АПЛ минулого та один з найвидатніших гравців рідного для Трубіна Шахтаря. 24 Канал зібрав реакції футбольних легенд на унікальну подію.

Дивіться також Трубін – п'ятий голкіпер, який забивав у ЛЧ: відео всіх голів воротарів у цьому турнірі

Як відреагували футбольні зірки на гол Трубіна?

У студії на каналі CBS, де постійними експертами є Тьєррі Анрі, Джеймі Каррагер і Майка Річардс, гол Трубіна зустріли по-різному.

Футбольний журналіст Ніко Кантор не міг всидіти на місці та почав плескати й бігати навколо свого сидіння. Легендарний захисник Ліверпуля Каррагер, здавалося, ледь не зомлів: спершу трусив кулаками в повітрі, потім почав барабанити по столу, а зрештою сховав обличчя.

Ексгравець Ман Сіті Річардс не міг повірити у те, що сталося, широко роззявивши рота. І тільки чемпіон світу 1998 року Анрі зберіг абсолютний покерфейс. Здавалося, екснападник Арсенала та Барселони цього вечора вболівав не за Бенфіку, як видно з відео Heart of Midlothian FC Goals в мережі X.

На іншому каналі, TNT Sports, ще одна ікона для фанатів Ліверпуля Стівен Джеррард хапався за голову синхронно з ексгравцем Челсі та збірної Англії Джо Коулом і шотландською легендою Рейнджерс Аллі Маккойстом. Усі троє, здавалося, не розуміли, як Анатолій зміг це зробити.

А ще за діями вихованця донецького Шахтаря наживо спостерігав директор з футболу "гірників" Даріо Срна. І хорват був настільки радий за експартнера й підопічного, що вже не підбирав цензурних слів у сторіс інстаграму Андрія Бєднякова.

Чому гол Трубіна Реалу викликав таку реакцію?