Труханова позбавили громадянства: яке відношення мер Одеси має до українського спорту
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова через наявність російського паспорта.
- Геннадій Труханов, окрім політики, відомий своєю прихильністю до єдиноборств, зокрема, він обіймав посаду президента Європейської федерації таїландського боксу і сприяв розвитку спорту в Одесі.
У вівторок, 14 жовтня, Україну сколихнула сенсаційна звістка із сонячної Одеси. Президент країни Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова.
У Геннадія Труханова знайшли російський паспорт. Міський голова Одеси категорично заперечив наявність у себе документа ворожої країни, пише 24 Канал.
У Труханова знайшли російський паспорт?
За його словами, він є виключно громадянином України.
Усі спекуляції з приводу мого нібито російського громадянства обумовлені тим, що громадяни колишнього Радянського Союзу автоматично набували громадянства Росії за певних обставин,
– сказав мер Одеси у своєму телеграм-каналі.
Хоча в СБУ заявили, що мають копії російського паспорта Труханова.
"Так, згідно з наявними даними, 15 грудня 2015 року, вже після початку агресії проти України й тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом", – йдеться у заяві СБУ.
До слова, окрім Труханова українського громадянства позбавили інших скандальних осіб – Олега Царьова та Сергія Полуніна.
Тим часом в Одесі сотні місцевих зібралися біля мерії, вимагаючи усунення Труханова з посади та притягнення його до кримінальної відповідальності. Під час мирної акції люди просили дати Труханова не обмін.
Яке відношення Труханов мав до українського спорту?
- Геннадій Труханов вже давно захоплюється єдиноборствами. Як повідомляло видання dsnews.ua, у 2014-му році мер Одеси став президентом Європейської федерації таїландського боксу.
- У квітні 2017-го Труханов став зіркою відео, у якому виписав лоу-кік і правий хук одеському спортсмену. Очільник Одеси перебуває у гарній фізичній формі через любов до спорту.
- Із 1995-го року є президентом Федерації тайського боксу України.
- Труханов сприяв розвитку спорту в Одесі. Мер міста був ініціатором вручення премій найкращим спортсменам, а також запевняв, що спорт є частиною соціальної політики.