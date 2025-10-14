У вівторок, 14 жовтня, Україну сколихнула сенсаційна звістка із сонячної Одеси. Президент країни Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова.

У Геннадія Труханова знайшли російський паспорт. Міський голова Одеси категорично заперечив наявність у себе документа ворожої країни, пише 24 Канал.

У Труханова знайшли російський паспорт?

За його словами, він є виключно громадянином України.

Усі спекуляції з приводу мого нібито російського громадянства обумовлені тим, що громадяни колишнього Радянського Союзу автоматично набували громадянства Росії за певних обставин,

– сказав мер Одеси у своєму телеграм-каналі.

Хоча в СБУ заявили, що мають копії російського паспорта Труханова.

"Так, згідно з наявними даними, 15 грудня 2015 року, вже після початку агресії проти України й тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом", – йдеться у заяві СБУ.

До слова, окрім Труханова українського громадянства позбавили інших скандальних осіб – Олега Царьова та Сергія Полуніна.

Тим часом в Одесі сотні місцевих зібралися біля мерії, вимагаючи усунення Труханова з посади та притягнення його до кримінальної відповідальності. Під час мирної акції люди просили дати Труханова не обмін.

