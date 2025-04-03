Після Усика: відомий боксер назвав наступного Короля хевівейту

Цотне Рогава поділився думками стосовно надважкого дивізіону. Український боксер оцінив представників хевівейту.

Рогава назвав боксера, який стане Королем хевівейту після Олександра Усика. На його думку, це буде 20-річний британський проспект, повідомляє 24 канал із посиланням на vRINGe.

Читайте також "Я здобуду перемогу": відомий боксер планує побитись із зірками хевівейту

Кого виділив Рогава

Цотне Рогава пригадав бій між Мозесом Ітаумою та Демсі Маккіном. Українець заявив, що британець добре себе проявив у поєдинку та класно зловив суперника.

Рогава серед якостей "Нового Майка Тайсона" виділив: розум, швидкість та чудове бачення ситуація. Тому він може у майбутньому досягти вершини надважкого дивізіону.

Мозес Ітаума показує дуже гарний бокс. Думаю, у майбутньому він стане чемпіоном світу,

– сказав Рогава.

Зазначимо, що Мозес Ітаума володіє титулом WBO Intercontinetal. Всього за кар'єру британець провів 11 поєдинків та здобув 11 перемог, з яких 9 боксер здобув достроково.

В останньому поєдинку Мозес Ітаума бився проти Демсі Маккіна у грудні минулого року. Тоді "Новий Майк Тайсон" у першому раунді здолав австралійського суперника.