Після Усика: відомий боксер назвав наступного Короля хевівейту
- Цотне Рогава вважає, що Мозес Ітаума стане Королем хевівейту після Олександра Усика.
- Ітаума має титул WBO Intercontinental, провів 11 поєдинків і здобув 11 перемог, з яких 9 достроково.
Цотне Рогава поділився думками стосовно надважкого дивізіону. Український боксер оцінив представників хевівейту.
Рогава назвав боксера, який стане Королем хевівейту після Олександра Усика. На його думку, це буде 20-річний британський проспект, повідомляє 24 канал із посиланням на vRINGe.
Читайте також "Я здобуду перемогу": відомий боксер планує побитись із зірками хевівейту
Кого виділив Рогава
Цотне Рогава пригадав бій між Мозесом Ітаумою та Демсі Маккіном. Українець заявив, що британець добре себе проявив у поєдинку та класно зловив суперника.
Рогава серед якостей "Нового Майка Тайсона" виділив: розум, швидкість та чудове бачення ситуація. Тому він може у майбутньому досягти вершини надважкого дивізіону.
Мозес Ітаума показує дуже гарний бокс. Думаю, у майбутньому він стане чемпіоном світу,
– сказав Рогава.
Зазначимо, що Мозес Ітаума володіє титулом WBO Intercontinetal. Всього за кар'єру британець провів 11 поєдинків та здобув 11 перемог, з яких 9 боксер здобув достроково.
В останньому поєдинку Мозес Ітаума бився проти Демсі Маккіна у грудні минулого року. Тоді "Новий Майк Тайсон" у першому раунді здолав австралійського суперника.