Японський боксер після шаленого нокауту втратив пам'ять

У четвер, 19 червня, відбувся поєдинок Браян Норман – Цзінь Сасакі. Боксери билися за чемпіонський пояс WBO в напівсередній вазі.

Американець впевнено захистив свій титул, здобувши перемогу брутальним нокаутом. На жаль, ця поразка мала ще й погані наслідки для здоров'я японця, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily.co.jp.

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Сасакі втратив пам'ять

Опинившись у п'ятому раунді на канвасі, Цзінь Сасакі не зміг самостійно залишити ринг. Його винесли на ношах й одразу доправили до лікарні.

Боксера супроводжував керівник спортзалу Ісіо Накая. Він розповів, що боєць втратив частково пам'ять – нічого не пам'ятає з того, що відбувалося в останні півтора місяця:

Сасакі після бою доставили в лікарню, де йому зробили КТ. Кровотеч та інших травм не виявлено. Однак через сильний удар по потилиці він втратив пам’ять. Фізичних травм не виявлено, але для перестраховки завтра він пройде обстеження в лікарні.

Зазначимо, що до нокауту Цзінь Сасакі також двічі побував у нокдауні. Він поступився Браяну Норману у п'ятому раунді після пропущеного удару в голову.

До слова. Всього на професійному рівні японець провів 22 бої. У них він здобув 19 перемог, з яких 17 нокаутом.

Нагадаємо, що на початку червня через проблеми зі здоров'ям вимушено завершив кар'єру інший японський боксер Косей Танака.