Курйозна червона не допомогла: Туреччина достроково вилетіла з ЧС-26

Футбольні збірні Туреччини та Парагваю вийшли на поле арени "Лівайс Стедіум" у каліфорнійському місті Санта-Клара. Їх матч завершував програму другого туру у групі D на ЧС-26.

Матч Туреччина – Парагвай тримав уболівальників у тонусі від стартового до фінального свистка. Про результат поєдинку повідомляє 24 Канал.

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Як склався матч Туреччина – Парагвай?

У цьому поєдинку футболістам вистачило лише 65 секунд, щоб відкрити рахунок. Уже на другій хвилині чудовий удар з-за меж штрафного чудовий удар вдався півзахиснику Атланти Юнайтед Матіасу Галарсі - 1:0 на користь парагвайців.

Туреччина – Парагвай – 0:1

Гол: Галарса, 2

Далі південноамериканська збірна почала грати другим номером, віддавши м'яч туркам. Ключовим епізодом у першому таймі був не забитий гол.

Перед самою перервою у поєдинок втрутився відеоасистент арбітра. Виявилось, що парагваєць Мікель Альмірон щось сказав супенику при цьому прикривши рот рукою, чого за новими правилами робити не можна – червона картка.

Другий тайм протягом усіх 45 хвилин проходив під знаком активності європейської команди. Загальна кількість ударів турецької збірної досягла позначки у 31 удар.

Підсумкова мінімальна перевага залишила парагвайців у боротьбі за вихід в 1/16 фіналу. Туреччина уже точно покине світову першість після групового етапу.

Що далі для обох команд?

У третьому турі Туреччина зіграє також у Каліфорнії, але у місті Інглвуд. Суперниками команди Віченцо Монтели будуть господарі турніру американці. матч розпочнеться 26 червня о 05.00 за Києвом.

Парагвай у паралельному матчі зійдеться з Австралією. Їх поєдинок знову буде зіграно у Санта-Кларі.