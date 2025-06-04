Найдивніше вилучення року: тренеру дали червону картку за атаку на нього ж – відео інциденту

Напередодні було зіграно останні матчі турецької Суперліги-2024/2025 з футболу. Закривали програму сезону два поєдинки, де вирішувалася доля "бронзи".

В одному з них Самсунспор удома приймав невмотивований Кайсеріспор. Господарям перемога гарантувала місце на п'єдесталі, інформує 24 Канал.

Читайте також Туран передав Шахтарю шорт-лист на літнє трансферне вікно: хто ввійшов до списку

Максимально дивне рішення судді

Однак все пішло не за їх планом. На початку другого тайму гості відкрили рахунок й атмосфера на трибунах стала геть агресивною.

Це вилилося в інцидент, який стався на 77-й хвилині зустрічі. Фанати почали кидати в лавку запасних Кайсеріспора різні предмети.

Зокрема, одна з пластикових пляшок з водою влучила в наставника гостей Сергея Якировича. Після цього відбулася максимально дивна ситуація.

Фахівець, у якого прилетіло, не демонстрував жодних негативних емоцій, а лише саркастично поаплодував уболівальникам Самсунспора. Після цього рефері підбіг до тренера та показав йому чомусь жовту картку, яка виявилася для боснійця другою та перетворилася на вилучення.

За що вилучили Сергея Якировича: дивіться відео

Довідка. Врешті-решт матч закінчився неймовірним камбеком. Господарі двічі забили в компенсований час і вперше за 27 років кваліфікувалися у єврокубки, здобувши при цьому "бронзу" в Суперлізі.

Нагадаємо, що в чемпіонаті Туреччини виступає декілька гравців збірної України. Зокрема, Олександр Зубков, який в останньому турі забив неймовірний гол, що приніс Трабзонспору перемогу над Антальяспором.