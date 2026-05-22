"Мені вже набридло": Туркі Аль аш-Шейх кинув у бік Усика різку заяву

Голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх зробив несподівану заяву напередодні бою Олександра Усика проти Ріко Верховена. Впливовий функціонер зізнався, що втомився від постійних перемог українця.

Перед історичним поєдинком біля єгипетських пірамід у Гізі відбулася офіційна пресконференція за участю головних дійових осіб. Подія викликала величезний ажіотаж у світових спортивних ЗМІ, оскільки протистояння українського абсолюта та легенди кікбоксингу є унікальним експериментом для єдиноборств, передає DAZN Boxing.

Дивіться також Усик – Верховен: у Гізі відбулась пресконференція перед боєм

Що сказав Туркі Аль аш-Шейх про Усика?

Під час свого виступу Туркі Аль аш-Шейх не стримував емоцій та відверто висловився про гегемонію нашого боксера. За словами організатора Riyadh Season, йому набридло бачити, як ніхто не може здолати українського чемпіона.

Я хочу побачити великий бій у суботу. Уже шість разів я бачив, як ця людина перемагає всіх чемпіонів Англії. Можливо, зараз ми побачимо щось інше. А може й ні. Мені вже набридло бачити, як ніхто не може перемогти Усика. Подивимося в суботу, що ще залишилося всередині нього,

– заявив Аль аш-Шейх під час пресконференції.

Пресконференція Олександра Усика та Ріко Верховена перед поєдинком: дивіться відео

Ідея мегафайту біля пірамід

Арабський чиновник також розповів історію створення цього неординарного поєдинку. Задум звести Усика та Верховена народився спонтанно під час розмови з близьким другом на одному з попередніх великих боксерських вечорів у США.

Поєдинок на тлі величного Сфінкса та стародавніх пірамід Гізи вже назвали монументальною подією для індустрії розваг. Такий формат шоу виводить сучасний бокс на абсолютно новий маркетинговий рівень, залучаючи аудиторію з різних видів бойових мистецтв.

Наступний секретний проєкт у Стамбулі

Попри різкі слова про "набридлі перемоги", Аль аш-Шейх щиро захоплюється спортивною величчю Олександра і вже будує плани на його майбутнє. Він привідкрив завісу таємниці над наступним грандіозним шоу за участю українця.

Він не любить говорити про майбутнє, але я розкрию маленький секрет: ми хочемо організувати щось неймовірне в Стамбулі поруч з Айя-Софією наступного року, якщо буде на те воля Аллаха,

– додав Туркі Аль аш-Шейх.

Про деталі цієї ініціативи також писав BoxingScene, підкреслюючи прагнення Саудівської Аравії розширювати географію Riyadh Season далеко за межі Ер-Ріяда.

Нагадаємо, поєдинок Олександра Усика та Ріко Верховена відбудеться пізно ввечері 23 травня. Видатний тренер з боксу Дмитро Сосновський переконаний, що нідерландець не має шансів у бою проти українського чемпіона.