Туркі назвав бій, який мріє організувати за участі Усика

Олександр Усик у 2024 році двічі здолав Тайсона Ф'юрі та став беззаперечним королем надважкої вагової категорії. Наразі він відпочиває після титульної битви, а його майбутнє в боксі поки залишається невідомим.

Чимало експертів вважають, що в сучасному хевівейті зараз немає бійця, який міг би зупинити українця. Голова Генерального управління Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх розповів, з ким хотів би звести в рингу об'єднаного чемпіона світу.

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Час може завадити битві

Він назвав молодого проспекта, якого порівнюють з Майком Тайсоном, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT. Функціонер вважає, що таке протистояння могло б стати видовищним, але є перепона, яка може завадити організувати цей бій:

Якщо у нас буде час, я б із задоволенням подивився бій Ітауми проти Усика. Але тільки якщо в нас буде час. Усе залежить від того, чи піде Усик на пенсію.

Також Туркі Аль аш-Шейх висловився про молодого британця. Він сподівається, що Ітаума зможе побити рекорд "Залізного Майка".

"Я все ще хочу, щоб Ітаума став наймолодшим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Я чув про його спаринг із Дюбуа, це приголомшливо. Він може стати найвеличнішим бійцем не тільки Великої Британії, а й світу", – сказав Туркі.

Довідка. Мозес Ітаума провів на професійному рівні 11 боїв, у яких здобув усі перемоги. Востаннє він виходив на ринг в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі та вже в першому раунді нокаутував Демсі Маккіна.

Нагадаємо, що Майк Тайсон став чемпіоном світу у 20 років і 144 дні. Ітаума відсвяткував своє 20-річчя 28 грудня.