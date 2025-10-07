Генеральним партнером події виступила українська компанія Favbet, яка традиційно підтримує найяскравіші спортивні ініціативи.

Яка програма події?

У програмі турніру зазначені шість поєдинків за участі українських військовослужбовців, які мають різні ступені поранень. Вперше в історії вони пройдуть за офіційним регламентом та судитимуться за окремими правилами.

Саме на цьому ринзі відбудеться перша в Україні офіційна дуель ветеранів на кріслах колісних. Вони продемонструють, що навіть після важких поранень можна боксувати нарівні з усіма, змагатися, розвиватися і надихати інших.

Ще однією важливою частиною вечора буде бій за титул Чемпіона України серед ветеранів. На рингу зустрінуться Дмитро Попов з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та Сергій Герасименко з 63-ї ОМБр.

Бій за титул IBO International

Головною інтригою вчора стане повернення Віктора Постола. Чемпіон світу WBC 2015–2016 років зустрінеться у двобої з 32-річним іспанцем Алехандро Мойя.

Ми щиро радіємо, що в Україні стає дедалі більше можливостей для організації спортивних заходів, де ветерани можуть вийти на професійний ринг поруч зі світовими чемпіонами. Це не просто змагання. Це символ стійкості, мужності та сили духу, які сьогодні так потрібні суспільству. Ми підтримуємо ці турніри, адже вони допомагають не лише популяризувати спорт, а й привертають увагу до важливих соціальних ініціатив,

– коментує Head of Sport Marketing Favbet Денис Якимов.

Цього разу на кону стоятиме титул IBO International у першій напівсередній вазі. Для Постола цей бій стане шансом знову голосно заявити про себе, а для глядачів – моментом, що надовго залишиться у пам’яті.

Окрім цього на глядачів чекатимуть чотири рейтингових поєдинки професійних боксерів та чотири поєдинки провідних боксерів аматорів.