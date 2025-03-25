Далі без українок: Світоліна та Костюк залишили "тисячник" у США – відеоогляд матчів

У Маямі завершилася стадія 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000. До неї дійшли дві українські спортсменки – Марта Костюк та Еліна Світоліна.

Лідеркам національного рейтингу України протистояли одні з найкращих тенісисток світу. Вони грали проти Джессіки Пегули (WTA: 4) та Іги Швьонтек (WTA: 2) відповідно й, на жаль, не змогли пробитися до наступного кола, повідомляє 24 Канал.

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Марта Костюк – Джессіка Пегула 0:2 (2:6, 3:6)

У першому сеті киянка практично не мала шансів на перемогу. Вона віддала дві свої подачі, натомість сама виграла сумарно всього три розіграші на прийомі.

Друга ж партія розпочалася набагато перспективніше – Костюк повела з рахунком 3:0. Проте після цього американка змогла зібратися та зробила ефектний камбек, вигравши шість поспіль геймів, завдяки яким закрила гру.

Дивіться відеоогляд матчу Костюк – Пегула

Еліна Світоліна – Іга Швьонтек 0:2 (6:7, 3:6)

Набагато конкурентнішим видався поєдинок між одеситкою та другою ракеткою світу. Це було їх четверте очне протистояння, в якому представниця Польщі здобула третю перемогу.

У першому сеті Іга тричі виходила вперед з брейком, але кожного разу Еліна одразу ж відігрувалася. Все вирішувалося на тай-брейку, в якому рахунок був 5:5, але останні два очки виграла все ж таки Швьонтек.

Другу партію Світоліна розпочала з брейку, але не змогла розвинути успіх, програвши чотири поспіль гейми. Після цього українка скоротила різницю в рахунку до мінімуму, але на більше цього разу її не вистачило, у підсумку – 3:6.

Дивіться відеоогляд матчу Світоліна – Швьонтек

До слова. Всього в турнірі в Маямі брали участь п'ять українок. У першому колі вилетіли: Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська й Ангеліна Калініна.

Зазначимо, що у чвертьфіналі Джессіка Пегула зіграє з Еммою Радукану, а суперницею Іги Швьонтек буде Александра Еала.