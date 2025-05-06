Переможний удар Світоліної визнали найкращим у квітні за версією WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) підбила підсумки за минулий місяць. У номінації "Найкращий удар квітня" перемогу здобула українка Еліна Світоліна.

Минулий місяць виявився дуже вдалим для Еліни Світоліної. Перша ракетка України виграла турнір WTA 250 в Руані та дійшла до півфіналу "тисячника" в Мадриді, пише 24 Канал.

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Чергова нагорода Світоліної

Проте це ще не всі здобутки української королеви тенісу. Еліна Світоліна виконала найкращий удар у квітні. Вболівальники віддали свої голоси за ефектний форхенд у фіналі турніру WTA 250 проти Ольги Данилович. Про це повідомив офіційний сайт WTA.

Цей переможний удар допоміг Світоліній виграти в Руані титул, вперше з травня 2023 року.

Відео удару Світоліної в матчі з Данилович

Зазначимо, що конкурентками української тенісистки були Пейтон Стернс, Юле Німаєр, Аріна Соболенко, Мірра Андрєєва, тандем Керолайн Доулхайд / Дезіре Кравчик і Катерина Синякова.

До речі, українки вдруге поспіль перемагають в номінації "Найкращий удар місяця". У березні нагороду отримала Марта Костюк за шикарний ейс у матчі проти "нейтралки" Анни Блінкової у Маямі.

Наступним стартом Світоліної стане участь в супертурнірі WTA 1000 в Римі. Перша ракетка України проведе перший матч 8 травня.