Переможний удар Світоліної визнали найкращим у квітні за версією WTA
- Еліна Світоліна виграла номінацію "Найкращий удар квітня" за версією WTA завдяки форхенду у фіналі турніру WTA 250 проти Ольги Данилович.
- Світоліна виграла турнір WTA 250 в Руані, дійшла до півфіналу в Мадриді та планує участь у супертурнірі WTA 1000 в Римі.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) підбила підсумки за минулий місяць. У номінації "Найкращий удар квітня" перемогу здобула українка Еліна Світоліна.
Минулий місяць виявився дуже вдалим для Еліни Світоліної. Перша ракетка України виграла турнір WTA 250 в Руані та дійшла до півфіналу "тисячника" в Мадриді, пише 24 Канал.
Читайте також Як змінився рейтинг WTA після успішного для українок "тисячника" в Мадриді
Чергова нагорода Світоліної
Проте це ще не всі здобутки української королеви тенісу. Еліна Світоліна виконала найкращий удар у квітні. Вболівальники віддали свої голоси за ефектний форхенд у фіналі турніру WTA 250 проти Ольги Данилович. Про це повідомив офіційний сайт WTA.
Цей переможний удар допоміг Світоліній виграти в Руані титул, вперше з травня 2023 року.
Відео удару Світоліної в матчі з Данилович
Зазначимо, що конкурентками української тенісистки були Пейтон Стернс, Юле Німаєр, Аріна Соболенко, Мірра Андрєєва, тандем Керолайн Доулхайд / Дезіре Кравчик і Катерина Синякова.
До речі, українки вдруге поспіль перемагають в номінації "Найкращий удар місяця". У березні нагороду отримала Марта Костюк за шикарний ейс у матчі проти "нейтралки" Анни Блінкової у Маямі.
Наступним стартом Світоліної стане участь в супертурнірі WTA 1000 в Римі. Перша ракетка України проведе перший матч 8 травня.