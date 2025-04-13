Терористи – ось хто вони: Стаховський відреагував на ракетний удар по Сумах
- Росія завдала подвійного ракетного удару по центру Сум на Вербну неділю, внаслідок чого загинуло 34 людини, включаючи дітей.
- Сергій Стаховський відреагував на атаку, засудивши дії Росії як терористичні.
У Вербну неділю, 13 квітня, Росія завдала подвійного ракетного удару по центру Сум. Внаслідок чергового злочину російських нелюдів загинуло понад 30 людей, в тому числі діти.
Жахливого ракетного удару Росія завдала у християнське свято, коли багато людей йшли до церкви. Проте це не зупинило злочинців, які на камери вихваляються своєю релігійністю, пише 24 Канал.
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Стаховський відреагував на терористичну атаку Росії
Колишній тенісист Сергій Стаховський прокоментував воєнний злочин росіян. У своєму інстаграмі він опублікував фото та відео з наслідками подвійного удару "Іскандерами". Експерша ракетка України викрив брехливу сутність Росії.
"Сьогодні святий день для православної церкви. Росія позиціює себе як християнську православну батьківщину – і ось що вони роблять в цей день.
Балістична ракета в центрі міста Суми. Терористи – ось хто вони", – написав Стаховський.
Реакція Стаховського на ракетний удар / фото з інстаграму екстенісиста
Зазначимо, що російські терористи свідомо вдарили ракетами з касетними зарядами, щоб було більше жертв серед мирного населення. Таку саму тактику нелюди неодноразово демонстрували, зокрема під час удару по дитячому майданчику у Кривому Розі 4 квітня.
На цей час відомо про 34 загиблих у Сумах. Серед жертв є дві дитини. Загальна кількість постраждалих – 117 осіб, в тому числі 15 дітей. Світова спільнота кваліфікує дії Росії як воєнний злочин.