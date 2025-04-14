Беленюк відреагував на героїчний вчинок юного спортсмена в Сумах, який врятував людям життя
- 13-річний Кирило Ілляшенко врятував пасажирів автобуса під час обстрілу Сум, розблокувавши двері після вибуху.
- Олімпійський чемпіон Жан Беленюк пообіцяв, що Кирило отримає гідне визнання за свій героїчний вчинок.
У Вербну неділю, 13 квітня, росіяни здійснили черговий терористичний акт. Вони атакували балістикою місто Суми.
Внаслідок цього обстрілу, зокрема, спалахнув автобус із пасажирами. Багато людей загинуло, а ті, кому вдалося врятуватися, завдячують сміливості 13-річного Кирила Ілляшенка.
До теми Що відомо про 13-річного героя із Сум, який врятував людей з палаючого автобуса
Заслужив на державну відзнаку
Юний спортсмен, який займається вільною боротьбою, разом з мамою перебував у вогняній пастці в транспортному засобі. Він отримав травму голови, але, попри пошкодження, не розгубився та став справжнім героєм.
Кирило вистрибнув у розбите вікно та розблокував двері автобуса, які заклинило. Завдяки цьому люди змогли залишити транспорт і врятуватися.
На цей вчинок вихованця ДЮСШ "Факел" відреагував олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк. Він відзначив сміливість юнака та пообіцяв, що хлопець і його родина отримають допомогу, а також державну відзнаку, інформує 24 Канал.
Справжній герой та борець – не лише на килимі, а й у житті. Його вчинок – це не просто сміливість. Це внутрішня сила, характер і виховання. Асоціація спортивної боротьби України вже займається питанням допомоги Кирилу та його родині. Також ми будемо ініціювати нагородження державною відзнакою за проявлену мужність. Такі історії нагадують нам: майбутнє України – в надійних руках,
– написав Беленюк.
Довідка. Під час атаки Кирило отримав осколкове поранення голови. Один з уламків лікарі уже видалили, а два ще залишаються, бо опинилися дуже глибоко.
Нагадаємо, що всього внаслідок підступного обстрілу Сум загинуло 34 людини. Ще 119 отримали поранення різного ступеня тяжкості.