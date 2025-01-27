Капітан Роми зізнався, чому дав пробити пенальті Довбику, хоча це його зона відповідальності

У неділю, 26 січня відбулися матчі 22 туру італійської Серії А. В одному з них Удінезе вдома приймав Рому.

Гості здобули вольову перемогу з рахунком 2:1. Переможний гол забив Артем Довбик, впевнено реалізувавши пенальті.

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Підтримка від капітана

Перший м'яч "вовків" також з 11-метрової позначки записав собі в актив Лоренцо Пеллегріні, який є штатним пенальтистом команди. Він у післяматчевому коментарі для DAZN розповів, чому дав українцю пробити другий пенальті в поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.

"Я повинен був виконувати пенальті, але мені хотілося залишити другий 11-метровий удар Артему, тому що він взяв м’яч. Я бачив, що він дуже заряджений, хотів його пробити та забити.

Він наполегливо працював для команди, і це дуже важливо, фундаментально для нас, тому я думаю, що це маленький жест, щоб дати йому відчути, що ми задоволені всією роботою, яку він робить для нас, подякувати йому, дозволивши йому забити. Крім того, я був впевнений, що він заб’є, я побачив це на його обличчі", – сказав Пеллегріні.

Довідка. Для Артема Довбика ця результативна дія стала восьмою у восьми останніх матчах. Всього він зіграв 28 поєдинків за Рому в нинішньому сезоні, в яких забив 12 голів і віддав 3 асисти.

Зазначимо, що наступну гру "вовки" проведуть вдома 30 січня в Лізі Європи проти Айнтрахта. Стартовий свисток пролунає о 22:00.