Бійка у матчі Угорщина – Україна отримала несподіване продовження: почалося розслідування

Сутичка між гравцями Угорщини та України наприкінці матчу Ліги націй мала несподіваного учасника. У справі вже розбирається угорська служба швидкої допомоги.

Поєдинок у Будапешті завершився не лише перемогою українців, а й серйозним конфліктом між представниками обох команд. Тепер обставини інциденту з'ясовують не тільки футбольні структури, а й медична служба, працівник якої опинився в епіцентрі сутички, передає 24 Канал.

Медик опинився в епіцентрі конфлікту

Перед фінальним свистком матчу Ліги націй між Угорщиною та Україною на полі спалахнула масова сутичка. У ній взяли участь футболісти обох збірних, а також представники тренерських штабів.

Згодом у соцмережах почало поширюватися відео з трибун, на якому можна побачити ще одного учасника інциденту. У гущі конфлікту опинився медичний працівник, який забезпечував медичний супровід матчу.

З відео не до кінця зрозуміло, за яких саме обставин медик опинився серед учасників сутички. Імовірно, він намагався втрутитися в конфлікт та допомогти розвести футболістів.

В Угорщині вже почали розслідування

Національна служба швидкої допомоги Угорщини відреагувала на відео та підтвердила, що її працівник був залучений до інциденту під час матчу.

У сутичці, яка сталася під час футбольного матчу Угорщина – Україна, також був залучений наш колега, який забезпечував медичний супровід заходу. Ми розслідуємо обставини події в рамках відповідної процедури,

– йдеться у повідомленні прес-служби організації.

Нагадаємо, Україна розпочала новий сезон Ліги націй із перемоги над Угорщиною – 1:0. Після першого туру команда Андреа Мальдери разом із Північною Ірландією має по 3 очки та очолює групу 2 Дивізіону В. Грузія та Угорщина поки не набрали балів.

Сьогодні "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Грузії. Початок матчу о 19:00.