Матч в Будапеште завершился не только победой украинцев, но и серьезным конфликтом между представителями обеих команд. Теперь обстоятельства инцидента выясняют не только футбольные структуры, но и медицинская служба, сотрудник которой оказался в эпицентре столкновения, передает 24 Канал.
Медик оказался в эпицентре конфликта
Перед финальным свистком матча Лиги наций между Венгрией и Украиной на поле разразилась массовая потасовка. В ней приняли участие футболисты обеих сборных, а также представители тренерских штабов.
Впоследствии в соцсетях начало распространяться видео с трибун, на котором можно увидеть еще одного участника инцидента. В гуще конфликта оказался медицинский работник, обеспечивавший медицинское сопровождение матча.
Из видео не до конца понятно, при каких именно обстоятельствах медик оказался среди участников стычки. Вероятно, он пытался вмешаться в конфликт и помочь разнять футболистов.
В Венгрии уже начали расследование
Национальная служба скорой помощи Венгрии отреагировала на видео и подтвердила, что ее сотрудник был вовлечен в инцидент во время матча.
В потасовке, произошедшей во время футбольного матча Венгрия – Украина, также был вовлечен наш коллега, обеспечивавший медицинское сопровождение мероприятия. Мы расследуем обстоятельства происшествия в рамках соответствующей процедуры,
– говорится в сообщении пресс-службы организации.
Напомним, Украина начала новый сезон Лиги наций с победы над Венгрией – 1:0. После первого тура команда Андреа Мальдери вместе с Северной Ирландией имеет по 3 очка и возглавляет группу 2 Дивизиона В. Грузия и Венгрия пока не набрали очков.
Сегодня "сине-желтые" сыграют на выезде против Грузии. Начало матча в 19:00.