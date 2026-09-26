"Можна набагато краще": Андреа Мальдера стримано оцінив офіційний дебют на чолі України

Італієць Андреа Мальдера зміг здобути перемогу не лише в першій своїй товариській грі, але й у першому офіційному поєдинку в ролі головного тренера збірної України. "Алленаторе" дав свою оцінку діям команди на полі.

Спеціаліст водночас зізнався, що гордий та зворушений успіхом у матчі з Угорщиною, але з професійної точки зору бачить недоліки в грі своїх підопічних. Мальдера переконаний, що рівень гри збірної ще далекий від максимального, пише 24 Канал.

Критика від Мальдери

Новий коуч "синьо-жовтих" не приховував, що вважає гру своєї команди неідеальною. За його словами, є простір для поліпшення, і загалом футболістам потрібно прогресувати.

Я той, хто подекуди занадто багато вимагає від гравців. Мушу прийняти цю неідеальність, але маю також привітати хлопців,

– філософськи зазначив наставник.

Дебютанти і компліменти

Попри сфокусованість на вдосконаленні, Мальдера як справжній італієць дав трохи волю й емоціям. Він заявив, що схвильований і пишається українськими футболістами після перемоги, адже вони "роблять щось дивовижне і живуть дуже непросте життя".

З точки зору духу й енергії – це неймовірно, як вони віддаються на полі. Говорити тільки про футбол – це не зможе повністю передати мої емоції. Я дуже гордий за хлопців, які віддають максимум не так мені, як власному народу і вболівальникам,

– зворушено зазначив тренер.

Коуч також наголосив на важливості того, що одразу троє гравців дебютували за головну команду – Ілля Крупський, Ігор Краснопір та Олександр Драмбаєв.

Уболівальники відзначили, що перед початком гри Андреа Мальдера разом з усіма футболістами та членами свого тренерського штабу співав гімн України.

Що далі для збірної України

Вже через два дні, у понеділок, команда має на виїзді зіграти з Грузією. Мальдера визнав, що часу на підготовку дуже мало, але пообіцяв, що команда буде готова і віддав належне силі суперника.