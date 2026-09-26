"Не впливали на хід матчу": лідер Угорщини відзначився провокативною заявою про українців

Збірна Угорщини у матчі з Україною так і не змогла відзначитися голами, але натомість вдалася до провокацій та нефутбольної боротьби. Головний винуватець сутички на останніх хвилинах досить цинічно прокоментував епізод.

Домінік Собослаї у післяматчевому інтерв'ю чомусь вирішив, що бійка на полі – це "хороший знак". А в його оцінці суперника звучала неповага, пише 24 Канал.

Собослаї не помітив впливу України

Гравець Ліверпуля відзначився дивною заявою, що нібито "в другому таймі українці нічого не зробили для того, щоб вплинути на результат матчу".

Виникає питання, чому ж тоді за усю другу половину зустрічі угорці на очах у домашньої публіки фактично не створили жодної реальної нагоди зрівняти рахунок, якщо їхній суперник "ні на що не впливав".

Собослаї також почав нарікати на нефарт: мовляв, у них були момент, але не вистачало везіння.

Бійка на заключних хвилинах

Саме зірковий півзахисник став підбурювачем сутички, яка спалахнула на полі незадовго до фінального свистка, коли другу жовту картку отримав Олександр Назаренко. Собослаї не тільки не шкодує про свої провокативні дії, але й навпаки, схоже, пишається хуліганською витівкою.

Те, що наприкінці виникла така ситуація, – хороший знак, адже незалежно від того, хто перед нами, ми будемо вступати в боротьбу,

– цинічно заявив гравець збірної Угорщини.

Враховуючи те, якою беззубою його команда виявилася в атаці, то боротьба обмежилася тільки навчиками вільних єдиноборств, а не футболом. Що й позначилося на підсумковій поразці угорців.