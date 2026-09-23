Матч Угорщина – Україна розсудить австралієць: як це можливо

УЄФА оголосила арбітрів на перший тур нового розіграшу Ліги націй. Матч за участю збірної України судитиме рефері з цікавою біографією.

Джарред Джиллетт народився в країні, де футбол зовсім не є найпопулярнішим видом спорту. На його кар'єру суттєво вплинув переїзд до іншої частини світу, пише 24 Канал.

Рефері з Австралії

39-річний суддя родом з австралійського штату Квінсленд. У 2010 році він отримав статус арбітра А-Ліги – головного футбольного дивізіону країни-континента.

Там він досяг успіху і вважався дуже кваліфікованим рефері. П'ять разів саме йому довірили роботу на гранд-фіналі Ліги, найважливішому матчі сезону.

Піонер ВАР

8 квітня 2017 року Джарред Джиллетт перебував у ВАР-кімнаті і після перегляду відеоповтору порадив головному арбітру матчу Веллінгтон Фінікс – Сідней призначити пенальті у ворота господарів.

Це був перший в усьому світі випадок використання технології відеоповторів в офіційному матчі, адже саме Австралія однією з перших тестувала систему у своєму елітному дивізіоні. Таким чином суддя буквально увійшов в історію.

Переїзд в Англію

У 2019 році Джиллетт перебрався до Сполученого Королівства. Там він практично без періоду адаптації почав судити матчі спершу Чемпіоншипу та Першої ліги, а згодом швидко увірвався і в АПЛ.

На чемпіонаті світу-2026 у США, Канаді та Мексиці Джиллетт представляв в суддівському корпусі Футбольну асоціацію Англії. Він потрапив до списку арбітрів ВАР.

Хто допомагатиме Джиллетту на матчі збірної України

Роль лайнсменів візьмуть на себе Ніл Девіс та Нік Грінелг, резервний рефері – Роберт Джонс. Цікаво, що на ВАР один арбітр буде не з Англії, а з Шотландії – Ендрю Даллас. Пітер Бенкс допомагатиме йому у кімнаті відеоповторів.

Матч Угорщина – Україна відбудеться 25 вересня о 21:45 за київським часом.