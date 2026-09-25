Джокер Мальдери вирішив усе: Україна здолала Угорщину завдяки голу Сікана

Збірна України розпочала новий сезон Ліги націй з перемоги над Угорщиною. Дебютний офіційний матч Андреа Мальдери завершився з рахунком 1:0.

Українська команда провела переконливий поєдинок у Будапешті. Вирішальним став гол Данила Сікана наприкінці першого тайму, повідомляє 24 Канал.

Угорщина – Україна 0:1

Гол: Сікан, 42

Мальдера здивував стартовим складом: місце у воротах отримав Дмитро Різник, а на правому фланзі захисту дебютував Ілля Крупський. У центрі поля зіграли Володимир Бражко та Олег Очеретько, тоді як атакувальний дует склали Данило Сікан і Владислав Ванат.



Вибір Андреа Мальдери на матч проти Угорщини/ Фото Getty Images

Перший небезпечний момент виник біля воріт українців. На 11-й хвилині Даніель Лукач ефектно пробив у падінні через себе, але м'яч після його удару влучив у поперечину.

Україна відповіла ударом Сікана здалеку. Водночас найближчими до гола знову були господарі: після прострілу Домініка Собослая м'яч відскочив до Болли, але захисник з кількох метрів не влучив у порожні ворота.

Ще один небезпечний епізод виник після помилки Іллі Забарного, однак Микола Миколенко вчасно підстрахував партнера.

Поступово українці перехопили ініціативу. Команда Мальдери почала краще контролювати м'яч, активніше пресингувати та створювати тиск на суперника.

На 42-й хвилині це принесло результат. Георгій Судаков виконав чудову подачу до штрафного майданчика, Ванат відтягнув на себе захисників, а Сікан залишився без опіки та головою пробив у протихід воротарю.

Гол Сікана у матчі Угорщина – Україна: дивіться відео від Megogo

Україна вистояла після перерви

Після відпочинку угорці спробували додати в активності, проте довго не могли створити моментів, які реально загрожували воротам Різника.

Мальдера тим часом освіжив склад. Бражка та Крупського, які отримали жовті картки, замінили Єгор Назарина та Валерій Бондар. Замість Ваната вийшов Назаренко, а згодом свій дебют за національну команду провів Ігор Краснопір, який замінив автора єдиного гола Сікана.

Після 70-ї хвилини українці почали частіше помилятися у простих епізодах, через що біля воріт Різника виникала додаткова небезпека. Проте господарі не скористалися своїми можливостями.

На 77-й хвилині Україна могла зняти всі питання щодо переможця. Очеретько чудовою передачею вивів Краснопіра сам на сам із голкіпером, але нападник не зумів переграти воротаря.

Угорці наростили тиск в останні хвилини і кілька разів довелося вступати в гру Різнику.

Справжня сутичка розгорілася у компенсований час. Спочатку Назаренко отримав червону картку за грубий фол на чужій половині поля, а потім футболісти обох команд почали щось схоже на бійку. На щастя, рефері зупинив конфлікт.

Врешті, команда Мальдери втримала мінімальну перевагу та розпочала виступ у Лізі націй із перемоги. Наступний матч українці проведуть у понеділок, 28 вересня, проти Грузії.

Огляд матчу Угорщина – Україна: дивіться відео від Megogo