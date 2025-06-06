Українська молодіжка вирвала перемогу над віцечемпіонами Європи напередодні старту на Євро-2025

Підопічні Унаї Мельгоси змогли потішити фанатів перемогою в останньому спарингу перед чемпіонатом Європи U-21. Особливо приємно, що Україні вдалось перемогти потужну Іспанію.

Збірна України U-21 готується до молодіжного чемпіонату Європи. Команда Унаї Мельгоси зібралась заздалегідь заради проведення двох спарингів, повідомляє 24 Канал.

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Підготовка до Євро

У першому команда здолала Мурсію U-21 (4:0), а другим опонентом стала потужна збірна Іспанії U-21. "Фурія роха" рекордні 5 разів вигравала молодіжне Євро, а на минулому турнірі у 2023-му стала віцечемпіоном. Тоді, до речі, іспанці прибили у півфіналі Україну з рахунком 5:1.

Цього разу Мельгоса підкріпився гравцями основної збірної, такими як Ванат, Бражко та Ярмолюк. Перші двоє вийшли з перших хвилин на спаринг з іспанцями.

Іспанія U-21 – Україна U-21 0:1

Гол: Квасниця, 90+2.

Загалом же тренер випустив зі старту аж вісьмох гравців Динамо. Сама ж гра мала всі атрибути товариського матчу, адже жодна з команд не хотіла втрачати гравців перед Євро.

У "синьо-жовтих" загострювали гру Волошин та Рубчинський, а Михавко кілька разів непогано підключився на кутовий. Воротарі Нещерет та Єрмаков також діяли надійно, не дозволивши супернику відзначитися.

Гра йшла до нульової нічиєї, але Україні вдалось вирвати перемогу у компенсований час. Вдало зіграли заміни Мельгоси, адже Квасниця точно головою замкнув навіс від В'юнника. Цей м'яч і приніс перемогу "синьо-жовтим".

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Після цього матчу Україна вирушить до Словаччини, де і пройде сам молодіжний Євро-2025. Нагадаємо, що "синьо-жовті" потрапили в один квартет із Данією, Фінляндією та Нідерландами. Матч із першими пройде вже 12 червня.