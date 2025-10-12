У понеділок, 13 жовтня, відбудуться відбіркові матчі на чемпіонат світу-2026 з футболу. В одному з них збірна України на умовно домашньому полі прийматиме Азербайджан.

Протистояння відбудеться у Кракові на арені "Краковія". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

Читайте також Росія – Україна: як склалася кар'єра футболістів збірної після історичного матчу в Москві

Хто транслюватиме матч Україна – Азербайджан?

В Україні пряму трансляцію поєдинку Україна – Азербайджан покажуть на медіасервісі Megogo. Матч для перегляду буде доступний за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та MEGOPACK N+S, а також безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

Це протистояння прокоментують Вадим Скічко та Володимир Звєров. За годину до початку матчу розпочнеться традиційна аналітична студія, де ведучим буде Сергій Лук'яненко.

Запрошеними гостями стануть колишні футболісти збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк. Безпосередньо з Кракова до студії у прямому етері долучиться Олександр Кучеренко.

До слова. За даними Transfermarkt, це буде четверте очне протистояння між командами. Наразі мінімальну перевагу мають "синьо-жовті" – одна перемога та дві нічиї. Баланс голів – 7:1.

Зазначимо, що наразі команда Реброва розташовується на 28 місці в рейтингу ФІФА, а азербайджанці посідають 124 сходинку. Пальму першості утримує збірна Іспанії, яка є чинним чемпіоном Європи.

Нагадаємо, що попередній матч між Україною та Азербайджаном відбувся 9 вересня. Тоді команди не змогли визначити сильнішого, зігравши внічию з рахунком 1:1.

Що відомо про відбірковий цикл України на ЧС-2026?