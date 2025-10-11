Збірна України з футболу 13 жовтня проведе свій другий матч проти Азербайджану у рамках 4-го туру відбору на чемпіонат світу-2026. Відомий коментатор Віталій Волочай розповів про шанси півзахисника Єгора Ярмолюка вийти на поле у цьому поєдинку.

Віталій Волочай видав невтішний прогноз щодо шансів півзахисника англійського Брентфорда. За словами коментатора, Єгор Ярмолюк зіграє у наступному матчі збірної України лише у крайньому разі, пише 24 Канал із посиланням на "Єврофутбол".

Чи зіграє Ярмолюк проти у матчі Україна – Азербайджан?

Сергій Ребров, швидше за все, не зможе розраховувати на 21-річного талановитого футболіста у грі проти Азербайджану 13 жовтня.

99,9 відсотка з того, що я, як мінімум, знаю, що за домовленістю з тренерами, з медичним штабом Брентфорда, він типу, якщо, ну, зовсім сильно буде треба, то тоді, може вийде. Тобто малоймовірно, що він вийде,

– сповістив Волочай.

До слова, Ярмолюк вже через травму пропустив першу жовтневу гру "синьо-жовтих" проти Ісландії.

Нагадаємо, що у матчі проти Ісландії травмувався Георгій Судаков. Півзахисник Бенфіки пошкодив плече та вже покинув розташування збірної України. У лісабонському клубі на українського футболіста чекатиме медичне обстеження, яке визначить термін відновлення Георгія.

Головний тренер збірної Сергій Ребров у прямому ефірі на ютуб-каналі УАФ прокоментував виступ своєї команди проти "вікінгів".

"З Ісландією завжди дуже важко грати. Я бачив дуже багато їхніх ігор. Особливо вдома коли грають, вони дуже потужні, дають дуже багато боротьби. Сьогодні дуже важливо було виграти цю боротьбу, треба подивитися по відсотку. Але я вважаю, якщо ми виграли гру, то гравці дійсно віддавали себе. Після 3:3 ми не намагалися зберегти цей результат, ми йшли вперед і все робили для перемоги", – сказав Ребров.

