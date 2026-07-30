Росіянка билась в істериці після поразки Україні на чемпіонаті світу

Жіноча збірна України з фехтування не зуміла завоювати медалі чемпіонату світу. Проте, навіть за таких обстави наші землячки довели росіянок до істерики.

У Гонконгу триває чемпіонат світу з фехтування. Про перемогу України у надпринциповому протистоянні розповідає 24 Канал.

Як склався матч Росія – Україна

На початку червня стало відомо, що у цьому виді спорту з російських спортсменів знімають усі санкції, тож на світову першість вони потрапили у повноцінному статусі.

Уже у Гонконгу турнірна сітка звела росіянок з українками на стадії 1/8 фіналу змагань у шаблі. За відсутності Ольги Харлан, яка наразі перебуває у декретній відпустці, Україна поступалась перед фінальним відрізком з рахунком 33:41.

Усе змінилось у кращу сторону в останні хвилини протистояння, коли на помост вийшла олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Аліна Комащук, яка змагалась з росіянкою Михайловою.

Наша спортсменка зуміла вирвати перемогу – 45:44, чим довела росіянок до істерики.

Завершення протистояння та емоції команд після матчу: дивіться відео

Довідка. Шабля – єдина дисципліна у сучасному фехтуванні, де зараховуються не тільки уколи, але й рублячі удари. Під час командних змагань завдання набрати 45 уколів чи ударів. За рахунку 5, 10, 15 і так далі на користь однієї з команд відбувається зміна спортсменок на доріжці.

Що сталось далі

На жаль, у півфіналі збірна України поступилась збірній США в один укол – 44:45. Згодом наші спортсменки стали шостими.

"Золото" змагань дісталось Угорщині, срібні нагороди – Китаю, а "бронза" – Франції.