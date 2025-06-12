Україна – Данія на Євро–2025: о котрій годині розпочнеться матч молодіжних команд

Збірна України U-21 розпочинає свій шлях на молодіжному Євро матчем проти скандинавів. Саме Данія вважається нашим головним конкурентом у боротьбі за путівку в плей-оф.

У Словаччині стартує молодіжний чемпіонат Європи-2025 з футболу. Серед 16-ти учасників турніру є і команда України, яка потрапила в групу D до Нідерландів, Данії та Фінляндії, повідомляє 24 Канал.

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Коли та де матч

У першому матчі турніру "синьо-жовті" зійдуться проти збірної Данії. Саме ця скандинавська команда має стати нашим головним суперником в боротьбі за вихід у плей-оф.

Де відбудеться матч Україна – Данія? Зустріч відбудеться на стадіоні "Футбол Татран Арена" у словацькому місті Прешов. Він розташований всього у 80-ти кілометрах від кордону з Україною та вміщує близько 6500 глядачів.

Коли почнеться матч Україна – Данія? Старт гри запланований на 12 червня 18:00 за місцевим часом. За українським часом стартовий свисток прозвучить о 19:00.

Впевнена кваліфікація

Нагадаємо, що наша молодіжка впевнено провела відбір до Євро-2025. Команда Унаї Мельгоси виграла 8 з 10-ти матчів у групі, в якій також були міцні Англія та Сербія.

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У свою чергу Данія також виграла свою групу, але не так впевнено. Чехія та Вельс відстали на три бали, а самі скандинави тричі втратили очки у 8-ми іграх.

Орієнтиром для збірної України стане попередній наш виступ на Євро U-21. У 2023 році "синьо-жовті" дійшли до півфіналу змагання під керівництвом Руслана Ротаня.