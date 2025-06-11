В Словакии стартует молодежный чемпионат Европы-2025 по футболу. Среди 16-ти участников турнира есть и команда Украины, которая попала в группу D к Нидерландам, Дании и Финляндии, сообщает 24 Канал.

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Когда и где матч

В первом матче турнира "сине-желтые" сойдутся против сборной Дании. Именно эта скандинавская команда должна стать нашим главным соперником в борьбе за выход в плей-офф.

Где состоится матч Украина – Дания? Встреча состоится на стадионе "Футбол Татран Арена" в словацком городе Прешов. Он расположен всего в 80-ти километрах от границы с Украиной и вмещает около 6500 зрителей.

Когда начнется матч Украина – Дания? Старт игры запланирован на 12 июня 18:00 по местному времени. По украинскому времени стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Уверенная квалификация

Напомним, что наша молодежка уверенно провела отбор к Евро-2025. Команда Унаи Мельгосы выиграла 8 из 10-ти матчей в группе, в которой также были крепкие Англия и Сербия.

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В свою очередь Дания также выиграла свою группу, но не так уверенно. Чехия и Уэльс отстали на три балла, а сами скандинавы трижды потеряли очки в 8-ми играх.

Ориентиром для сборной Украины станет предыдущее наше выступление на Евро U-21. В 2023 году "сине-желтые" дошли до полуфинала соревнования под руководством Руслана Ротаня.