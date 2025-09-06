Україна – Франція: фанати обох збірних заспівали легендарний хіт
- Українські та французькі фанати, які їхали разом на матч у Любліні, заспівали відому українську пісню.
- В автобусі панувала дружня атмосфера без суперечок, з супроводом барабана.
Збірна України розпочала кваліфікацію на чемпіонат світу-2026. У п'ятницю, 5 вересня підопічні Сергія Реброва зіграли проти потужної збірної Франції у першому матч відбіркового циклу.
Гра відбулася на "Тарчинські Арена" у польському Любліні. У мережу потрапило відео, як українські та французькі фанати їхали на матч, щоб підтримати свої збірні, пише 24 канал.
Як фанати їхали на матч?
У мережі розлетілося відео з автобуса у якому їхали на матч українські та французькі вболівальники. Між фанатами не було суперечок, а лише мир, спокій та максимально адекватна поведінка.
Ба більше, фани заспівали відому українську пісню під назвою "Червона рута" у супроводі барабана. Автобус заполонила чудова вболівальницька атмосфера.
Фани співають "Червону руту" дивіться відео:
Як завершився матч Україна – Франція?
Збірна України поступилася Франції з рахунком 2:0. Голи забивали Майкл Олісе та Кіліан Мбаппе.
Українські фанати обрали Іллю Забарного "левом матчу" у грі з Францією.
У наступному матчі "синьо-жовті" зустрінуться з Азербайджаном 9 вересня о 19:00 за київським часом.