Збірна України розпочала кваліфікацію на чемпіонат світу-2026. У п'ятницю, 5 вересня підопічні Сергія Реброва зіграли проти потужної збірної Франції у першому матч відбіркового циклу.

Гра відбулася на "Тарчинські Арена" у польському Любліні. У мережу потрапило відео, як українські та французькі фанати їхали на матч, щоб підтримати свої збірні, пише 24 канал.

Як фанати їхали на матч?

У мережі розлетілося відео з автобуса у якому їхали на матч українські та французькі вболівальники. Між фанатами не було суперечок, а лише мир, спокій та максимально адекватна поведінка.

Ба більше, фани заспівали відому українську пісню під назвою "Червона рута" у супроводі барабана. Автобус заполонила чудова вболівальницька атмосфера.

Фани співають "Червону руту" дивіться відео:

Як завершився матч Україна – Франція?