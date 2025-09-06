У п'ятницю, збірна України розпочала свій шлях на чемпіонат світу 2026 року. "Синьо-жовті" на старті відбору зіграли проти потужної збірної Франції.

Підопічні Сергія Реброва зазнали поразки 2:0, але мали моменти, щоб забити бодай один гол. Один з епізодів матчу, коли українці могли зрівнювати рахунок завірусився у соціальних мережах, повідомляє 24 канал.

Читайте також Фанати гучно заспівали гімн України на стадіоні у Вроцлаві

Який епізод матчу став вірусним?

Збірна Франції швидко забила перший м'яч у ворота України. На 10-й хвилині гри голом відзначився Майкл Олісе, який чудово відкрився у штрафному майданчику "синьо-жовтих".

"Ле Бле" грали розслаблено, за що могли поплатитися, отримавши гол у свої ворота. На 65-й хвилині матчу Олександр Зінченко виконав подачу на Артема Довбика, який головою пробив у протихід голкіперу Майку Меньяну.

Здавалось, що м'яч вже залетів у ворота, але захисник Франції в останній момент врятував команду від пропущеного голу. Цей епізод завірусився у соціальних мережах.

Епізод з матчу Україна – Франця: дивіться відео

З ким зіграє Україна у відборі на ЧС-2026?