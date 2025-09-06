Як він не залетів: у мережі віруситься найкращий момент України в матчі з Францією
- Україна програла Франції 2:0 у відбірковому матчі на чемпіонат світу 2026 року.
- Епізод, де Артем Довбик майже зрівняв рахунок, став вірусним у соціальних мережах.
У п'ятницю, збірна України розпочала свій шлях на чемпіонат світу 2026 року. "Синьо-жовті" на старті відбору зіграли проти потужної збірної Франції.
Підопічні Сергія Реброва зазнали поразки 2:0, але мали моменти, щоб забити бодай один гол. Один з епізодів матчу, коли українці могли зрівнювати рахунок завірусився у соціальних мережах, повідомляє 24 канал.
Читайте також Фанати гучно заспівали гімн України на стадіоні у Вроцлаві
Який епізод матчу став вірусним?
Збірна Франції швидко забила перший м'яч у ворота України. На 10-й хвилині гри голом відзначився Майкл Олісе, який чудово відкрився у штрафному майданчику "синьо-жовтих".
"Ле Бле" грали розслаблено, за що могли поплатитися, отримавши гол у свої ворота. На 65-й хвилині матчу Олександр Зінченко виконав подачу на Артема Довбика, який головою пробив у протихід голкіперу Майку Меньяну.
Здавалось, що м'яч вже залетів у ворота, але захисник Франції в останній момент врятував команду від пропущеного голу. Цей епізод завірусився у соціальних мережах.
Епізод з матчу Україна – Франця: дивіться відео
З ким зіграє Україна у відборі на ЧС-2026?
Наступний матч збірної України відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом. "Синьо-жовті" зіграють проти Азербайджану.
10 жовтня Україна зіграє проти Ісландії на виїзді, а за три дні вдруге зустрінеться з Азербайджаном.
У листопаді підопічні Реброва зіграють проти Франції у гостях – 13 листопада, а також проведуть другий матч з Ісландією.