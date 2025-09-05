У футбольній спільноті активно обговорюють матч між Україною та Францією. Відомий тренер Юрій Вірт розповів, як підопічні Сергія Реброва можуть перемогти "Ле Бле", повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.nv.ua.

Як Україна може перемогти Францію?

Юрій Вірт наголосив, що результат матчу Україна – Франція залежить від того, який футбол обере Сергій Ребров. Спеціаліст пригадав, що у матчі з Бельгією "синьо-жовті" грали з трьома центральними захисниками.

Можливо, що цього разу збірна України гратиме низьким блоком, чи навпаки більше атакувати та залучати високий пресинг. Рішення прийматиме Сергій Реброва, адже він знає, що всередині команди та у якому стані футболісти.

Щодо Франції – у нас якісні захисники. Коли команда дисципліновано обороняється, це завжди сильна сторона збірної України. Тому французам буде непросто зламати наш захист. Але, звісно, у них майстри найвищого рівня, тож і Україні буде непросто,

– сказав Вірт.

Також Юрій Вірт заявив, що не буде ніякої катастрофи, якщо збірна України програє у матчі з Францією. Тренер наголосив, що це лише початок відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Україна – Франція: що відомо про матч?