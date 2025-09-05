Склад збірної України на матч проти Франції: кого обрав Ребров
- Сергій Ребров оголосив склад збірної України для матчу проти Франції у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.
- До стартової одинадцятки увійшли: Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Олександр Зінченко, Єгор Ярмолюк, Іван Калюжний, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олексій Гуцуляк, Артем Довбик.
Зовсім скоро збірна України стартує у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. У першому матчі "синьо-жовті" зіграють проти зіркової Франції у польському Любліні.
Початок гри заплановано на 21:45 за київським часом. Стало відомо, хто зіграє за збірну України у матчі із Францією, повідомляє 24 канал із посиланням на УАФ.
Який склад України на матч з Францією?
Сергій Ребров оприлюднив склад збірної України на матч проти Франції. Головний тренер "синьо-жовтих" обрав на гру з "Ле Бле" таку стартову одинадцятку:
- Воротар: Анатолій Трубін.
- Захисники: Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Олександр Зінченко.
- Півзахисники: Єгор Ярмолюк, Іван Калюжний, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олексій Гуцуляк.
- Нападник: Артем Довбик.
Стартовий склад збірної України: дивіться відео
Які найближчі матчі у збірної України?
Збірна України після матчу проти Франції вирушить у Баку, де 9 вересня зіграє проти Азербайджану у відборі на чемпіонат світу-2026.
Потім підопічні Сергія Реброва у кваліфікації на мундіаль-2026 зіграють проти Ісландії – 10 жовтня, а також проведуть ще один матч з Азербайджаном – 13 жовтня.
13 та 16 листопада збірна України зіграє заключні матчі відбору проти Франції та Ісландії.