У п'ятницю, 5 вересня, збірна України з футболу стартує у відборі на чемпіонат світу-2026. Першим екзаменом для команди Сергія Реброва стане збірна Франції.

Вже у першому матчі Україні протистоятиме дворазовий чемпіон світу (1998, 2018) та Європи (1984, 2000), переможець Ліги націй-2021 збірна Франції. 24 Канал запитав у штучного інтелекту щодо шансів української національної команди на перемогу у першому турі відбору на ЧС-2026 з футболу.

Який прогноз зробив ШІ на матч Україна – Франція?

ШІ взяв до уваги прогнози перед матчем, історію протистоянь України проти Франції на футбольному полі та заявки команд на вересневі ігри.

У своїй історії ці національні команди зустрічались між собою аж 12 разів. Тотальною перевагою за кількістю перемог володіють французи – 6 звитяг. Натомість Україна лише одного разу перемагала "Ле Бле". Було це у сезоні-2013/2014 у рамках кваліфікації плей-оф до ЧС (15 листопада 2013 року). Тоді "синьо-жовті" завдяки голам Романа Зозулі та Андрія Ярмоленка здобули домашню перемогу з рахунком 2:0.

Ще 5 лобових поєдинків між цими збірними закінчувались мировими.

До слова. Востаннє Україна грала проти Франції у сезоні-2020/2021, коли обидва матчі кваліфікації на Мундіаль закінчились мировими 1:1.

Grok дає на перемогу команди Сергія Реброва у найближчому матчі проти Франції лише 10-15 відсотків. Шанси настільки низькі через силу та історичну статистику із "Ле Бле". Аби переграти французів збірній Реброва потрібно ідеально зіграти в обороні, реалізувати свої моменти та чекати помилок від титулованого суперника.

Дещо більші відсотки стоять на нічию у цій грі 5 вересня – від 20-ти до 25-ти. На думку ШІ, це цілком реалістичний фінальний результат матчу, якщо, звісно, Україна грамотно зіграє у захисті.

Прогнозовано, що на звитягу Франції штучний інтелект віддав найбільший показник – 60-65 відсотків. Французи є явними фаворитами не лише цього протистояння, а й квартету "D", де також є Азербайджан та Ісландія.

Як потрібно Україні зіграти, аби перемогти Францію? Команді Сергія Реброва потрібно зіграти максимально зосереджено, використати швидкі контратаки та сподіватись на кураж свого голкіпера.

Попри це ШІ запевнив, що Україні слід більше стратегічно зосередитись на матчах проти Азербайджану та Ісландії, де шанси на перемогу значно вищі. Аби гарантувати собі бодай друге місце та вихід у плей-оф.

Який розклад матчів України у відборі на ЧС-2026?