У п'ятницю, 5 вересня, збірна України з футболу стартувала у відборі до чемпіонату світу-2026. Команда Сергія Реброва зіграла проти Франції.

Україна та Франція провели свою 13-ту лобову зустріч. "Синьо-жовтим" не вдалось покращити свою прикру статистику – одна перемога, 5 мирових та аж 7 поразок, інформує 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція матчу Україна – Франція у кваліфікації ЧС-2026

Яким був хід матчу Україна – Франція?

Напередодні матчу Сергій Ребров зіштовхнувся із кадровими проблемами. Поза заявкою опинився Віктор Циганков і Владислав Дубінчак. Також Ребров не зміг розраховувати на Романа Яремчука, Олександра Тимчика, Віталія Миколенка та Андрія Луніна.

Вже на 10-й хвилині гостям із Франції вдалось швидко розмочити нулі на табло у Вроцлаві – 0:1. Баркола легко накрутив опікунів, яких було чимало, та чудовою передачею знайшов набігаючого Олісе. Мікаель відгукнувся на передачу у штрафному майданчику України та прошив Трубіна.

Відео голу Олісе

Через декілька хвилин вже голкіпер Бенфіки потягнув удар від все того ж активного Олісе. У наступній атаці міг подвоювати перевагу "Ле Бле" Дуе, але Трубін знову був на місці.

Команда Дешама продовжила тиснути на володіння Анатолія. Мбаппе небезпечно пробив над поперечиною у середині першого тайму.

Зубков дістався майже до лінії штрафного майданчика Франції, Олександр вже прицілювався бити, але в останній момент хтось із гравців "Ле Бле" вибив м'яч з-під ніг українського вінгера.

Лише наприкінці першого тайму українці розмочили нуль у графі "удари". Свисток на перерву зафіксував мінімальну перевагу у рахунку Франції 0:1.

У другій половині зустрічі французи продовжували атакувати. Трубін потягнув удар від Дембеле, який з'явився на полі по перерві.

Аж на 65-й хвилині зустрічі Україна змарнувала супермомент. Зінченко закинув на Довбика, Артем головою дістав м'яч, але Упамекано ліквідував гостроту.

Майже одразу Забарний майже впритул поцілив у стійку після легкого удару від Калюжного!!!

Франція вибігла у стрімку контратаку. Вже через декілька секунд Баркола опинився віч-на-віч із Трубіним, але француз пробив дуже невдало. Десь по воронах.

На жаль, на 82-й хвилині матчу команда Дешама подвоїла рахунок на табло 0:2. Мбаппе опинився перед Забарним, легко хитнув Іллю та пробив повз Трубіна.

Відео голу Мбаппе

Мбаппе міг оформити дубль, якби не став мудрувати. Перекинути Трубіна форварду Реала не вдалось. Україна відповіла моментом Ваната. Владислав був сам на сам із голкіпером Франції, але переграти Меньяна не вдалось.

Фінальний свисток зафіксував прикрий результат на користь французів 0:2.

Україна – Франція 0:2

Голи: Олісе, 10, Мбаппе, 82

Що відомо про ситуацію у групі "D" після першого туру?