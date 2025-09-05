В пятницу, 5 сентября, сборная Украины по футболу стартовала в отборе к чемпионату мира-2026. Команда Сергея Реброва сыграла против Франции.

Украина и Франция провели свою 13-ю лобовую встречу. "Сине-желтым" не удалось улучшить свою досадную статистику – одна победа, 5 мировых и аж 7 поражений, информирует 24 Канал.

К теме Онлайн-трансляция матча Украина – Франция в квалификации ЧМ-2026

Каким был ход матча Украина – Франция?

Накануне матча Сергей Ребров столкнулся с кадровыми проблемами. Вне заявки оказался Виктор Цыганков и Владислав Дубинчак. Также Ребров не смог рассчитывать на Романа Яремчука, Александра Тымчика, Виталия Миколенко и Андрея Лунина.

Уже на 10-й минуте гостям из Франции удалось быстро размочить нули на табло во Вроцлаве – 0:1. Баркола легко накрутил опекунов, которых было немало, и замечательной передачей нашел набегающего Олисе. Микаэль откликнулся на передачу в штрафной площадке Украины и прошил Трубина.

Видео гола Олисе

Через несколько минут уже голкипер Бенфики потянул удар от все того же активного Олисе. В следующей атаке мог удваивать преимущество "Ле Бле" Дуэ, но Трубин снова был на месте.

Команда Дешама продолжила давить на владения Анатолия. Мбаппе опасно пробил над перекладиной в середине первого тайма.

Зубков добрался почти до линии штрафной Франции, Александр уже прицеливался бить, но в последний момент кто-то из игроков "Ле Бле" выбил мяч из-под ног украинского вингера.

Лишь в конце первого тайма украинцы размочили ноль в графе "удары". Свисток на перерыв зафиксировал минимальное преимущество в счете Франции 0:1.

Во второй половине встречи французы продолжали атаковать. Трубин потянул удар от Дембеле, который появился на поле после перерыва.

Аж на 65-й минуте встречи Украина упустила супермомент. Зинченко забросил на Довбика, Артем головой достал мяч, но Упамекано ликвидировал остроту.

Почти сразу Забарный почти в упор попал в стойку после легкого удара от Калюжного!!!

Франция выбежала в стремительную контратаку. Уже через несколько секунд Баркола оказался один на один с Трубиным, но француз пробил очень неудачно. Где-то по воротам.

К сожалению, на 82-й минуте матча команда Дешама удвоила счет на табло 0:2. Мбаппе оказался перед Забарным, легко качнул Илью и пробил мимо Трубина.

Видео гола Мбаппе

Мбаппе мог оформить дубль, если бы не стал мудрить. Перебросить Трубина форварду Реала не удалось. Украина ответила моментом Ваната. Владислав был один на один с голкипером Франции, но переиграть Меньяна не удалось.

Финальный свисток зафиксировал досадный результат в пользу французов 0:2.

Украина – Франция 0:2

Голы: Олисе, 10, Мбаппе, 82

Что известно о ситуации в группе "D" после первого тура?