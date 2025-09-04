Збірна України 5 вересня розпочне кваліфікацію на чемпіонат світу 2026 року. Підопічні Сергія Реброва у першому матчі зіграють проти збірної Франції на стадіоні Tarczynski Arena у Вроцлаві. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Збірна України доволі часто грала на цій арені, яку можна назвати "рідною". "Синьо-жовті" билися з Англією, протистояли Ісландії та Чехії, не зазнавши жодної поразки. 24 канал разом з Favbet розбирається, чи зможе Україна продовжити успішну серію.

Україна – Франція: яка історія протистоянь?

Матчі між Україною та Францією викликають неабиякий ажіотаж серед вболівальників. За свою історію "синьо-жовті" зустрічалися з "Ле Бле" аж цілих 12 разів. Українці лише одного разу змогли обіграти французів – у листопаді 2013 року у Києві на НСК "Олімпійському" з рахунком 2:0 в межах плей-оф відбору на ЧС-2014.

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022 двічі зіграла проти Франції – обидва матчі завершилися з рахунком 1:1. З цього виходить, що навіть серйозний та потужний суперник може отримати опір, а кожна гра обіцяє напружену боротьбу.

Новий формат ЧС-2026: який розподіл груп та плей-оф?

У відборі на чемпіонат світу 2026 року збірна України зіграє у групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану. Кваліфікація триватиме з березня 2025 року до березня 2026 року. Цикл містить у собі два раунди та визначить 16 учасників фінальної частини турніру.

Цікаво, що мундіаль стане першим турніром, де візьмуть участь аж 48 національних збірних. Кожну з них розподілили на 12 груп по 4 команди, а у плей-оф турніру гратимуть 32 учасники – 1 та 2 місце з кожного квартету, а також вісім найкращих команд, які зайняли третю сходинку.

Фінальна частина чемпіонату світу триватиме з 19 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці. Матч-відкриття відбудеться у Мехіко, а фінал мундіалю прийматиме Нью-Йорк.

Прогноз від Favbet

Матч проти Франції є важливим для збірної України, адже підопічні Сергія Реброва хочуть вдало розпочати кваліфікацію. Втім, результати минулих протистоянь не дає букмекерам зробити прогноз на користь "синьо-жовтих".

У FAVBET фаворитом очікувано вважають французів, кеф на їхню перемогу в основному часі – 1,60. Коефіцієнт на нічийний результат – 3,80, а ось успіх України оцінюють як 5,7.

Лінія на майбутній матч у FAVBET досить широка. Окрім основних видів прогнозів типу перемоги, подвійного шансу, тоталу й фори, можна робити й десятки спеціальних на кшталт «Вольова перемога», «Виграє перший тайм і не виграє матч» та інші.

Головне пам’ятати, що спортивні ставки — розвага, що додає емоцій. Тож ставте відповідально та ніколи не ставтесь до прогнозів як способу заробітку.