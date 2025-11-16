Україна – Ісландія: онлайн-трансляція вирішального матчу кваліфікації ЧС-2026

Збірні України та Ісландії відіграють очний матч в рамках 6-го туру відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Стежити за битвою національних команд можна безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Поєдинок Україна – Ісландія відбудеться на стадіоні "Легія" у польському місті Варшава. Початок зустрічі – о 19:00 (за київським часом), інформує 24 Канал.

Що відомо навколо матчу Україна – Ісландія?

Україна та Ісландія борються за другу позицію у квартеті D, яку перед матчем займають "вікінги" через кращу статистику забитих та пропущених голів. В обох національних команд по 7 набраних балів.

Попередня гра між цими збірними закінчилась перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:5. Цікаво, що перед цією грою головний тренер Ісландії Арнар Гуннлаугссон зробив зухвалу заяву щодо забитих голів України у першому поєдинку.Наставник заявив, що пропущені від "синьо-жовтих" м'ячі в їх попередньому протистоянні трапляються раз на 1000 років.

На жаль, 16 листопада Сергій Ребров не зможе розраховувати на півзахисника лісабонської Бенфіки Георгія Судакова, який вже повернувся у Португалію. Причина – травма. Про це повідомляли в УАФ.

Де дивитись матч?

Переглянути матч Україна – Ісландія можна на медіасервісі MEGOGO на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Крім цього, поєдинок можна подивитись безплатно на телеканалі 2MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Коментаторами гри стануть Вадим Шевякін та Сергій Лук'яненко.

Передуватиме ключовому поєдинку студія, яка розпочнеться о 17:30 (за Києвом), на чолі з ведучим Віталієм Кравченком. Запрошеними експертами будуть колишні гравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Переглянути зустріч на платформі MEGOGO можна в підрозділі "Футбол" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день матчу.

