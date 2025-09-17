Українські тенісистки вперше беруть участь у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. Наші спортсменки відібралися у вісімку учасників престижного командного турніру завдяки перемогам у кваліфікації над збірними Польщі та Швейцарії.

У чвертьфіналі суперницями "синьо-жовтих" стала Іспанія. Це було друге в історії очне протистояння між збірними, повідомляє 24 Канал.

Як минуло протистояння Україна – Іспанія?

У 2013 році наша команда програла з рахунком 1:3 за матчами. Цього ж разу українки взяли реванш в іменитих суперниць.

За регламентом турніру переможцем ставала збірна, яка здобуде дві перемоги. Тому спочатку граються два одиночні матчі, а в разі нічиєї, доля протистояння вирішується в парному поєдинку.

Першими на корт вийшли Марта Костюк та Джессіка Бузас Манейро. Українка вважалася невеличкою фавориткою й вона змогла підтвердити цей статус на практиці.

Марта Костюк – Джессіка Бузас Манейро 2:0 (7:6, 6:2)

Початок поєдинку був за іспанкою, яка виграла три з чотирьох стартових геймів. Проте киянка змогла швидко відігратися й урешті-решт все завершилося тай-брейком. У ньому Марта була переконливішою та здобула впевнену перемогу – 7:3.

У другій партії Костюк зі старту програла свою подачу, але відповіла серією з чотирьох виграних геймів. Вона без проблем довела гру до перемоги, закривши сет з рахунком 6:2.

Дивіться відеоогляд матчу Костюк – Бузас Манейро

Еліна Світоліна – Паула Бадоса 2:1 (5:7, 6:2, 7:5)

У наступному протистоянні зустрічалися лідерки національного рейтингу своїх країн. Воно видалося надзвичайно драматичним і тривало понад дві години.

У першому сеті суперниці не могли відірватися в рахунку протягом десяти геймів. Але у вирішальний момент іспанка змогла зробити брейк, після чого впевнено захистила подачу.

Другу партію Світоліна розпочала з трьох поспіль виграних геймів. Вона ідеально діяла на подачі та закрила сет з рахунком 6:2.

Домінування Еліни продовжувалося й у наступній партії, де вона вела 4:1. Проте після цього Бадоса зуміла відновити паритет, а за рахунку 5:5 мала брейк-пойнт.

На щастя, українка його відіграла й уже в наступному геймі здобула перемогу не тільки в матчі, а й загальному протистоянні. Наша збірна вперше в історії пробилася у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг!

Дивіться відеоогляд поєдинку Світоліна – Бадоса

Таким чином зустріч дуету Людмили та Надії Кіченок проти Альони Большової та Крістіни Букси не мала значення. Українки будуть готуватися вже до наступної стадії турніру.

Зазначимо, що після матчу Еліна Світоліна на корті прокоментувала перемогу. Вона заявила, що дуже щаслива та розповіла про амбітні цілі збірної України:

Які очікування від півфіналу? Наша мета – це перемога, однозначно. Ми тут, щоб добре виступити та виграти весь турнір. Я відчуваю, що ми вже отримаємо багато задоволення від перебування тут. Умови на цьому турнірі ідеальні, чудово просто бути тут, а вийти в півфінал – це бонус для нас.

Що відомо про шлях України в Кубку Біллі Джин Кінг?