Перемогли чинних чемпіонів світу з волейболу: результат матчу Україна – Італія

Чоловіча збірна України з волейболу здобула перекондливу перемогу у розіграші Ліги націй. Після гри з Бразилією наші спортсмени не скинули обертів.

У четвер, 25 червня, українська команда здолала італійців. Підопічні Рауля Лосано не віддали суперникам жодної партії, пише 24 Канал.

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Як склався матч Україна – Італія?

До поєдинку українські гравці підійшли з ненайкращою історією протистоянь проти італійців. До сьогодні Італія вела в особистих зустрічах – 4:0.

Матч Ліги націй склався зовсім не так. Суперник колективу Рауля Лосано зумів нав'язати боротьбу лише у першому сеті, але "синьо-жовті" спромоглись мінімально взяти гору – 25:23.

Далі збірна України лише нарощувала перевагу. Друга партія завершилась із рахунком 25:19, а третя – 25:16.

Нагадаємо, що Італія виграла два попередні чемпіонати світу – у 2022-му та 2025 роках.

Як виступає Україна в Лізі націй-2026?

Наша національна команда провела уже шостий матч у нинішньому розіграші волейбольної Ліги націй. На старті другого тижня турніру українці поступилися Японії з рахунком 0:3.

Втім, після цього команда Рауля Лосано видала серію якісних виступів. Україна переграла Китай (3:1), не залишила шансів Кубі (3:0), а також дала справжній бій Польщі, поступившись лише на тай-брейку – 2:3.

У середу, 24 червня, "синьо-жовті" здобули звитягу над Бразилією, яка є однією з найкращих команд світу

Ліга націй є найпрестижнішим комерційним турніром серед національних збірних у світовому волейболі. У змаганнях беруть участь найсильніші команди планети, які протягом кількох тижнів борються за місце у фінальному раунді. Для України нинішній сезон став черговою нагодою підтвердити свій статус одного з найнебезпечніших суперників для волейбольних грандів.

Завдяки перемозі над Бразилією Україна піднялася на 5 місце в турнірній таблиці Ліги націй. Завтра наша команда зіграє проти ще однієї міцної збірної – Італії.