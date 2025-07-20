Не стрибнули вище голови: Україна поступилася Канаді та не потрапила у фінал Ліги націй

Збірна України з волейболу зіграла останній матч в розіграші цьогорічного турніру Ліги націй. У вирішальному поєдинку "синьо-жовті" зустрілися з командою Канади.

У неділю, 20 липня, відбувся 12-й матч Ліги націй Україна – Канада. Перед останнім поєдинком підопічні Рауля Лосано посідали 7 місце та зберігали шанси на вихід у фінал восьми, пише 24 Канал.

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Як завершився матч Ліги націй Україна – Канада

У матчі проти Канади "синьо-жовтим" потрібно було здобувати перемогу з рахунком 3:1 або 3:0. В турнірній таблиці суперник українців займав 14 місце, а тому таке завдання здавалося цілком здійсненим.

На початку першого сету канадці повели в рахунку. Українці вирівняли гру, зробивши цифри на табло 14:14. Проте розвинути успіх наша команда не зуміла – 21:25.

Другий сет виявився не менш нервовим та напруженим. Шальки терезів схилялися то в одну, то в іншу сторону. Та все ж українці виграли партію – 27:25, зрівнявши рахунок у матчі – 1:1.

На жаль, у двох останніх партіях фортуна посміхнулася канадцям, які проявили бійцівські якості та здобули заслужену перемогу.

Україна – Канада 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25)

Відеоогляд матчу Україна – Канада

Збірна України завершила турнір з шістьма перемогами та шістьма поразками. Команда Рауля Лосано фінішує у топ-10, але не потрапить у фінал восьми Ліги націй.

Нагадаємо, що в передостанньому турі "синьо-жовті" сенсаційно поступилися головному аутсайдеру турніру.