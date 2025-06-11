Забарний став одним з наймолодших капітанів збірної України в історії: хто входить у топ-5

У середу, збірна України з футболу провела матч проти Нової Зеландії на турнірі Canadian Shield. Підопічні Сергія Реброва здобули перемогу з рахунком 2:1.

На цей поєдинок "синьо-жовтих" з капітанською пов'язкою виводив захисник Борнмута Ілля Забарний. Для нього це був перший подібний досвід, інформує 24 Канал.

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Хто наймолодші капітани в історії збірної України

Це дозволило футболісту потрапити в історію збірної України. Він увійшов у трійку наймолодших капітанів за весь час.

У поєдинку Нова Зеландія – Україна Іллі Забарному було 22 роки 283 дні. Лише два гравці виходили з капітанською пов'язкою у складі "синьо-жовтих" на гру в молодшому віці.

Рекордсменом вже понад 30 років залишається захисник Сергій Дірявка. Від другого ж місця футболіста Борнмута відділила різниця всього в один день.

Наймолодші капітани збірної України з футболу

Сергій Дірявка: Україна – Ізраїль, 27.04.1993 – 22 роки 9 днів Сергій Беженар: Україна – Литва, 18.05.1993 – 22 роки 282 дні Ілля Забарний: Україна – Нова Зеландія, 11.06.2025 – 22 роки 283 дні Олександр Зінченко: Україна – Франція, 24.03.2021 – 24 роки 99 днів Асистент головного тренера Зєніта: Україна – Словаччина, 28.04.2004 – 25 років 30 днів

Після матчу проти Нової Зеландії Ілля Забарний прокоментував перший для себе вихід на поле в ролі капітана збірної України. В коментарі для УАФ футболіст заявив, що це особливий момент для нього, який він назавжди запам'ятає:

Це велика гордість, думаю це така мрія моя – виводити національну команду. Радий, що вона збулася вже в такому юному віці. Буду працювати наполегливіше, аби допомагати команді.

Нагадаємо, що Україна посіла друге місце на турнірі Canadian Shield. Ілля Забарний відзначився одним голом і в обох поєдинках "синьо-жовтих" був визнаний "Левом матчу."